Esistono molte tecniche di colorazione e schiariture di tendenza che rendono i capelli particolari e lucenti.

Scopriamo quali sono le differenze tra meches, colpi di sole e balayage, l’ultima tendenza delle star. Vediamo qual è lo straordinario colore dell’inverno che impazza sui social.

Al posto del balayage biondo o castano ecco 1 incredibile colore alla moda per capelli da favola

Negli ultimi anni sono cambiate le mode che riguardano le acconciature dei capelli. Un secolo fa erano di tendenza le onde poco voluminose, modellate con mollette e fermagli gioiello, ma ancora oggi è uno stile richiesto e molto raffinato. Effettivamente le tendenze prima o poi ritornano con un tocco di modernità, in linea con i trend. Lo stesso vale per la colorazione della chioma, le tinte e i metodi cambiano e si evolvono, per diventare sempre più originali e particolari. Negli anni ‘80 e ‘90 erano molto richieste meches e colpi sole, che partivano direttamente dalla radice con schiariture nette e molto evidenti. Per realizzare i contrasti di tonalità si usava una cuffia con dei fori, poi con l’uncino si estraevano le ciocche da decolorare. Oggi alcuni utilizzano anche la carta stagnola, come per i colpi di sole, una tecnica che conferisce un aspetto più naturale ai capelli, come fossero baciati dal sole. Ma esiste una tecnica francese che spopola già da diversi anni, il balayage.

Proviamo questa stupenda tonalità al posto del balayage biondo o castano

Questa favolosa tecnica consiste in delle schiariture abbastanza naturali, dona un look fresco e illumina il viso. Non richiede particolari e continui ritocchi alla ricrescita, crea tridimensionalità e movimento e può essere personalizzato, in base alla lunghezza e colore dei capelli. Si realizza a mano libera, con un pennello, e quindi possiamo effettuarla su specifiche porzioni o su tutta la capigliatura. Da non confondersi con il famoso shatush, che si applica solo dopo aver cotonato i capelli. Per avere un risultato più naturale potremmo scegliere una tonalità in linea con il nostro colore. In pratica chi ha i capelli castani o biondi potrà optare per una tinta simile ma più chiara. I costi base sono assolutamente accessibili e partono da circa 60 euro, ma aumentano in base al trattamento e i prodotti. Oltre i classici colori, tono su tono, al posto del balayage biondo o castano, potremmo stupire tutti con una colorazione di tendenza. Sta spopolando sui social e non solo e si tratta del rosa champagne e tutte le sue sfumature.

Rosa champagne perfetto per tutte le chiome

Una nuance assolutamente fuori dal comune, brillante ed effervescente che offre la possibilità di essere originali con stile. Una delicata tonalità del rosa, non troppo aggressiva, come quella che si avvicina al lampone, e rende i capelli luminosissimi. Sta bene a chi ha i capelli chiari, scuri e bianchi, e grazie a delle ciocche tendenti all’oro, l’effetto è davvero strepitoso. Lasciando le radici con il proprio colore, castano, biondo o anche argentato, il contrasto con questo rosa sarà sorprendente, basterà poi scegliere il tipo di acconciature. Non importa che si tratti di onde, ricci, chiome lisce, tagli corti, lunghi, questa tecnica si adatta a qualsiasi pettinatura, anzi esalterà il risultato finale.