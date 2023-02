Quanto crescono i capelli in un mese e come velocizzarne la crescita più 1 trucco per eliminare l’effetto paglia

Non sempre i nostri capelli crescono velocemente come vorremmo, a causa di diversi fattori. Scopriamo di quanti centimetri al mese si allungano e cosa fare per favorirne la crescita ed evitare l’effetto paglia.

Andare dal parrucchiere non rappresenta per tutti un momento di relax e una coccola di bellezza. Per alcuni è un trauma. La paura di spuntare di poco i capelli mette in crisi non pochi, sia perché hanno timore del risultato finale, sia per non accorciare le chiome lunghe. Cambiare totalmente il proprio look non è un obiettivo condiviso da tutti, anzi la trasformazione spesso potrebbe mettere un poco di ansia.

Anche se non esiste una regola universale, dare una spuntatina alle punte è necessario per avere un capello forte e farlo crescere rigoglioso, senza doppie punte. L’ideale per molti è prendere appuntamento almeno una volta ogni 3 mesi per accorciare le punte o rinnovare il taglio, altri addirittura seguono il calendario lunare.

Di quanto crescono i capelli in un mese e scopriamo dei semplici rimedi per velocizzare il processo

Secondo una credenza popolare, tagliare i capelli in base al calendario lunare potrebbe favorire una ricrescita migliore. I giorni ideali sarebbero quelli con la luna crescente, basterà controllare le fasi nell’arco dell’anno e segnare le date. Se la Luna è in Venere potremmo ambire a chiome lucide e morbide, se è in Leone li avremo voluminosi e resistenti. Non ci sono prove scientifiche al riguardo, ma è un dato di fatto che se i nostri capelli sono rovinati e fuori forma, probabilmente è arrivato il momento di curarli di più.

In linea generale i capelli si allungano di circa un cm al mese, dato che può variare in base a diversi fattori. Infatti, lo stress potrebbe essere una possibile causa di una ricrescita lenta e impercettibile, come anche possibili disturbi, alimentazione errata, genetica. L’uso di acqua calcarea e dura o priva di minerali, quando facciamo lo shampoo, può incidere sulla crescita della chioma, rendendola più secca e sporca. Per fare allungare più rapidamente i capelli possiamo seguire semplici accorgimenti e soprattutto utilizzare degli ingredienti naturali efficaci.

Hanno un potere rigenerante l’olio di Argan, d’oliva, di jojoba, di cocco, di mandorla, basterà aggiungere poche gocce direttamente sul balsamo, da lasciare agire per 20 minuti. In casa potremmo realizzare facilmente impacchi a base di miele e yogurt, oppure tè verde, ingredienti nutrienti che promuovono la crescita. Sembrerebbe che anche il succo di cipolla possa essere utile, perché favorisce la circolazione del cuoio capelluto.

Chiome secche e opache

Ecco, in linea generale, quanto crescono i capelli in un mese. Abbiamo visto inoltre come velocizzarne la crescita con semplici ingredienti, che sono perfetti anche per contrastare l’effetto paglia. Per renderli morbidi e lucidi un rimedio della nonna consiste nel miscelare in mezzo litro d’acqua 2 cucchiai di aceto e uno di succo di limone. Lasciamo in posa l’impacco per 20 minuti e poi sciacquiamo, noteremo subito la differenza.