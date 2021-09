Dicembre 2021: l’attore Keanu Reeves rindosserà di nuovo i panni di Neo nel quarto capitolo della saga di “Matrix”. Mentre attendiamo con impazienza il ritorno sul grande schermo di questo mito della fantascienza, le intelligenze artificiali sono partite alla conquista del cinema già da qualche anno. Il primo film scritto da un computer è tra noi. Scopriamo insieme come è nato e dove vederlo.

Uno sceneggiatore molto particolare

Si chiama Benjamin. È lui l’autore di “Sunspring”, il primo film interamente scritto da un computer. Benjamin è una rete neurale, ovvero un sistema di intelligenza artificiale, che ha frequentato un corso accelerato di cinema per macchine pensanti. Ha visto grandi film come “Star Wars”, “Jurassic Park” e “Blade Runner”. Basandosi su questi contenuti, Benjamin ha prodotto un copione che il regista Oscar Sharp ha poi diretto. È sua l’idea di affidare a una IA la sceneggiatura di un cortometraggio, e per realizzarla Sharp ha collaborato con Ross Goodwin, ingegnere e ricercatore della New York University.

Ecco che genere di storia può creare una macchina

Il film, della durata di nove minuti, ha debuttato allo Sci-Fi London Festival e vede protagonista il Thomas Middleditch della serie Tv “Silicon Valley”. Gli sceneggiatori umani, tuttavia, possono dormire sonni tranquilli: il corto di Benjamin è ben lontano da capolavori come “2001: Odissea nello spazio”. I personaggi della storia, due uomini e una donna all’interno di un triangolo amoroso, si scambiano battute insensate, passando da una situazione all’altra senza seguire una vera e propria trama. Guardando il corto di Benjamin, ci si rende conto di quanto ancora sia vasta la differenza tra esseri umani e computer.

Il prossimo capolavoro di fantascienza potrebbe essere scritto dall’intelligenza artificiale

Se l’esperimento ha prodotto un copione bizzarro, la vicenda nel suo insieme sembra uscita da un’antologia di fantascienza. Ci cala in un futuro che è già presente, o meglio, passato prossimo: il corto è stato realizzato nel 2016, e da allora Benjamin ha realizzato alcuni sequel. L’Oscar per la migliore sceneggiatura a un autore di circuiti e algoritmi sembra al momento un’ipotesi improbabile. La tecnologia però si evolve rapidamente e in futuro le cose potrebbero cambiare.

Il futuro del cinema

Dobbiamo ricordare che “Sunspring” era solo un primo tentativo. Anche i grandi artisti non realizzano subito la loro opera migliore. Tra qualche anno, è del tutto possibile che Keanu Reeves interpreterà Neo seguendo un copione ideato da un computer. In un colpo di scena degno dei migliori film del genere, il prossimo capolavoro di fantascienza potrebbe essere scritto dall’intelligenza artificiale.

Dove guardare il film scritto dall’intelligenza artificiale

Per avere un’idea di cosa ci riserva il futuro non c’è bisogno di pagare alcun biglietto. Il cortometraggio scritto da Benjamin è disponibile gratuitamente su YouTube. Per trovarlo basta digitare “Sunspring” nella barra di ricerca.