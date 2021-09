L’oroscopo e l’astrologia è una “passione” che accomuna molte persone. La curiosità è ciò che muove il nostro interesse nello scoprire cosa ci capiterà. E l’oroscopo è sempre stato chiaro in questo. Ogni segno zodiacale ha una propria caratteristica, il proprio numero fortunato, il proprio colore. Si può scoprire cosa ci accadrà durante il giorno, durante la settimana e durante il mese.

Sono credenze, su base ipotetica e senza una base scientifica, che però risultano essere interessanti e forse anche speranzose. Ecco perché oggi daremo delle buone notizie per questi segni zodiacali perché troveranno l’amore nel mese di settembre.

Buone notizie per questi segni zodiacali perché troveranno l’amore nel mese di settembre

I segni zodiacali più fortunati che troveranno l’amore nel meraviglioso mese di settembre saranno i Gemelli, la Bilancia, lo Scorpione e il Sagittario.

In realtà, dei Gemelli e della Bilancia avevamo già trattato in questo articolo per quanto riguarda l’oroscopo della settimana. E infatti si riconfermano i due protagonisti di settembre sia in campo amoroso che in ambito lavorativo.

I single nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia potrebbero avere delle piacevoli e inattese sorprese. Un incontro inaspettato, un ritorno di fiamma. Del resto si dice che le cose inaspettate sono sempre le più belle. Per quanto riguarda, invece, le coppie consolidate e sposate l’oroscopo prevede dei chiarimenti se ci sono state delle liti.

Anche per lo Scorpione la fortuna girerà a favore, soprattutto in ambito affettivo. I single del segno sono pronti per accogliere un’eventuale dolce metà, poiché Venere è nel segno. Per le coppie, invece, potrebbe essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti.

Terminiamo con il Sagittario per cui sembra che Venere sarà nel segno a partire da fine settembre e per tutto il mese di ottobre. Per cui prepariamoci a delle piacevoli sorprese sia per i single che per le coppie.

Le affinità di coppia per questi segni zodiacali

Iniziamo con i Gemelli. I nati sotto questo segno sono comprensivi, fedeli, intelligenti e dinamici. Possono trovare l’affinità di coppia con:

l’Ariete, segno intraprendente e coraggioso;

il Leone, segno energico e passionale;

la Bilancia, segno armonioso, equilibrato e intellettuale.

I nati sotto il segno della Bilancia amano la pace, l’equilibrio, la bellezza in generale, l’altruismo e l’empatia. Possono trovare l’affinità di coppia con:

i Gemelli, perché il carattere lunatico può incastrarsi bene con l’equilibrio della Bilancia;

l’Acquario, altro segno che ama gli equilibri e detesta i conflitti;

il Sagittario, altro segno curioso e amante dell’arte.

I nati sotto il segno dello Scorpione hanno un carattere forte, sensibile e altruista. Possono trovare l’affinità di coppia con:

il Cancro, con il quale ha in comune la sensibilità;

i Pesci, con il quale ha in comune l’ironia;

la Vergine, con il quale ha in comune il senso del dovere e la precisione.

I nati sotto il segno del Sagittario hanno una spiccata dote ironica, hanno energia da vendere e fedeltà. Possono trovare l’affinità di coppia con: