Un inizio anno davvero con il botto per i nati sotto questo segno governato da Urano e Saturno. Poi proprio nel periodo a cavallo con la data di nascita, per giunta. Il segno d’aria più impetuoso dello zodiaco avrà un 2022 davvero da segnare negli annali.

Stiamo parlando dell’undicesimo segno dello zodiaco, l’Acquario. Il suo elemento è l’aria intesa come vento impetuoso proprio come quello che increspa le onde. Anche per questo motivo il suo simbolo rappresenta proprio due onde increspate.

In arrivo incredibili soddisfazioni e una valanga di soldi nel 2022 per questo fortunato segno zodiacale prossimo al compleanno

Una delle caratteristiche principali dei nati sotto il segno dell’Acquario è sicuramente l’adattabilità. L’Acquario si adatta rapidamente ai cambiamenti e sa leggere bene i segnali di svolta. Un grande idealista ma che ha voglia di buttarsi negli affari anche in nuove imprese.

Potrebbe essere uno degli anni migliori di sempre

Dopo gli ultimi due anni difficili per quasi tutti i segni zodiacali questo è l’anno della rinascita. Nuovi progetti prenderanno il volo e magari ci sarà anche un cambio di carriera. In tanti a causa degli eventi si sono trovati a riflettere sul loro lavoro attuale. C’è chi ha dato le dimissioni o è stato licenziato, ma non c’è da disperare. Vediamo questi eventi come un punto di partenza non una fine.

La fortuna sta girando nella nostra direzione e potremmo passare un compleanno indimenticabile. Un colpo di fortuna e una vincita per riempire il nostro portafogli, ad esempio. Forse è il momento di puntare in borsa oppure sulle criptovalute per vedere i nostri investimenti crescere.

In amore invece?

È stato un periodo complicato per i single ma anche per le coppie in crisi. Finalmente nuovi amori all’orizzonte che ci faranno voltare pagina. Se abbiamo una relazione stabile potrebbe essere il momento di mettere su famiglia. Le stelle sono favorevoli anche per un lieto evento che può essere una convivenza o un matrimonio. Fine gennaio potrebbe essere il momento giusto per iniziare ad allargare la famiglia.

Non solo l’Acquario però vivrà un 2022 molto fortunato. Anche Capricorno e Pesci si posizionano molto in alto nella classifica dei segni che avranno un anno propizio. Se abbiamo qualcuno in famiglia o qualche amico corriamo a comunicarglielo.

Quindi, in arrivo incredibili soddisfazioni e una valanga di soldi nel 2022 per questo fortunato segno zodiacale prossimo al compleanno. Questo nuovo anno promette grandi svolte in tutti gli ambiti, dal lavoro all’amore. E visto che questo segno ha grandi affinità con i segni di Fuoco meglio capire come conquistarli. Tra questi segni segnaliamo la straordinaria intesa soprattutto con il Sagittario.

