Con l’arrivo del bel tempo si comincia ad uscire più spesso anche per un aperitivo con gli amici. È il momento perfetto per fare nuovi incontri e magari conoscere qualcuno di speciale. È per questo che una sbirciatina all’oroscopo in questo periodo fa sempre molto comodo.

Controlliamo se finalmente è il nostro turno di gioire visto che l’inizio dell’anno non è stato dei più rosei. È assolutamente normale cercare un po’ di conforto nelle previsioni dello zodiaco, anche se sappiamo che sono solo questo. Previsioni e interpretazioni che si basano sull’Astrologia che non ha alcuna prova scientifica.

Oggi vedremo quali segni avranno il quadro astrale più favorevole in amore in questo periodo. Per alcuni questi primi mesi del 2022 sono stati carichi di fortuna e cambiamenti favorevoli. Per altri invece si può dire che i tempi migliori sono stati ben altri.

Carisma irresistibile e amore all’orizzonte non solo per l’Ariete, ma anche per questi due affascinanti segni nei prossimi giorni

Questa primavera si apre con una preferenza per i segni di Fuoco. Il primo tra questi nello zodiaco è proprio l’Ariete che finalmente tira un sospiro di sollievo. Non solo in ambito finanziario e lavorativo ma anche nella sfera personale. Finalmente questo segno cardinale posto all’inizio della primavera potrà sfruttare tutto il suo fascino. Non ci sarà donna o uomo che potrà resistere al suo charme.

Passiamo poi al Leone

Il magnetismo di questo segno è al massimo in questo mese di marzo. Sia che stia cercando il vero amore che solo una passione sfrenata e passeggera. Sarà impossibile resistere ai nati sotto il segno del Leone, il loro fascino è ammaliante. Anche in campo lavorativo verranno considerati dei leader da seguire, quindi è un buon momento per chiedere una promozione.

Per finire l’ultimo segno di Fuoco, il Sagittario, segno mobile che si trova al termine dell’autunno. Venere darà ai Sagittario il potere di raggiungere ogni obiettivo prefissato. Il loro carisma è alle stelle ed è impossibile resistere alla loro aura. Ogni cosa che si metteranno in testa riusciranno ad ottenerla, tanto sul lavoro quanto in amore. Si prevedono notti infuocate ed emozioni che lasceranno il segno.

Insomma, carisma irresistibile e amore all’orizzonte non solo per questo segno di Fuoco. Questo mese di marzo si prospetta molto fortunato per tutti i segni di Fuoco dello zodiaco. Dopo un periodo non proprio favorevole finalmente è la rivincita dei più energici tra tutti. È anche vero però che lo zodiaco è fatto di equilibri, quando qualcuno sale qualcun altro scende. Infatti sarà un mese nero per il Cancro e altri due segni che non vedranno l’ora che arrivi aprile.

Approfondimento

È scritto nelle stelle, sono questi i 3 segni più fortunati in amore che troveranno l’anima gemella a marzo