Recentemente si sta generando molta confusione sulla possibilità o meno di fumare alla guida. Il Codice della strada, infatti, ha subito alcune modifiche con nuove norme molto stringenti in merito. Sono cambiate diverse cose ed è stata anche aggiornata la normativa in merito ad altri mezzi, come i monopattini e la loro condotta su strada. In particolare brutte novità per chi consuma sigarette: infatti rischia una multa salata chi fuma in macchina.

Perché il legislatore ha deciso di introdurre questa novità? Bisogna partire dal presupposto che non si tratta di una ‘cattiveria’, né di un dispetto per danneggiare qualcuno. Le persone che scelgono liberamente di assumere queste sostanze comunque nocive possono farlo. In auto e sulla strada, però, la questione cambia e interviene una ragione di sicurezza. Secondo il legislatore, fumare mentre si guida è una distrazione tanto quanto avere un cellulare in mano. Le distrazioni sono proprio ciò che si vuole evitare per ridurre al minimo la possibilità di esiti tragici. È risaputo, infatti, che proprio questi comportamenti poco assennati, che portano a non prestare la massima attenzione durante la guida, possono provocare incidenti stradali e purtroppo anche molte vittime.

Rischia una multa salata chi fuma in macchina, la legge nel 2022

Si parla di aumentare le sanzioni per chi fuma in auto già da un anno. Nel 2021 più parti proposero di imporre addirittura un divieto assoluto, ma la proposta non è passata. La tutela della sicurezza sulla strada non è bastata, come motivazione, per introdurre una norma così restrittiva. Allo stesso modo però bisogna dire che si è deciso di non innalzare i limiti di velocità in alcuni tratti autostradali. Decisioni prese sempre a tutela degli automobilisti. L’Italia ha deciso comunque di non lasciare troppo spazio ai guidatori col vizio del fumo. Infine, si è deciso di aumentare le sanzioni che possono procurare danni a cose e/o persone. In questo senso si è scelta una strada meno repressiva rispetto ad altri Paesi europei.

Sanzioni esemplari quando sono presenti donne incinta in auto

Le uniche sanzioni previste al momento sono quelle che riguardano due casi molto specifici. Uno, se all’interno del veicolo è presente un minore di 18 anni. Due, se è presente una donna incinta. In quest’ultimo caso, il divieto è valido anche se il veicolo è fermo in sosta e/o coda e le sanzioni raddoppiano. E sono anche belle salate: da 27,50 euro a 275 euro, mentre in caso di donna incinta a bordo del mezzo si parla di ‘sanzione esemplare’: 500 euro. È punito anche il gesto del gettare il mozzicone: se il fumatore maleducato viene sorpreso, la multa va dai 30 ai 500 euro.

Lettura consigliata

Anziché il solito bicarbonato, per eliminare velocemente l’odore di fumo di sigaretta in casa e nell’automobile bastano 5 rimedi naturali