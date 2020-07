Gli esperti della nostra Redazione vi diranno in poche righe a quanto ammonta la multa per l’automobilista che usa il cellulare alla guida. Sappiate anzitutto che non vi è clemenza per chi viene sorpreso a maneggiare il telefono mentre sta guidando. E per quanto questo comportamento sia abituale, dobbiamo riconoscere che fin troppo spesso è causa di incidenti anche mortali. L’inasprimento delle misure sanzionatorie e amministrative mira a scoraggiare la violazione del Codice della strada. Con multe più elevate, decurtazione dei punti e sospensione della patente di guida si spera di indurre l’automobilista al rispetto delle norme basilari.

Nell’articolo “In arrivo multe salatissime per gli automobilisti sorpresi dalle telecamere” troverete indicazioni utili per evitare di sborsare tanti soldi. Ciò perché è innegabile che la violazione di alcune specifiche norme del Codice stradale fanno scattare sanzioni pecuniarie molto pesanti. Adesso invece ci occuperemo nello specifico dell’utilizzo del telefono mentre si è al volante. La nostra Redazione vi dirà a quanto ammonta la multa per l’automobilista che usa il cellulare alla guida.

A quanto ammonta la multa per l’automobilista che usa il cellulare alla guida?

Chi è abituato ad usare il cellulare mentre guida dovrebbe leggere l’articolo 173 del Codice stradale. Il comma 3 bis così recita: “chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa da pagamento di una somma da euro 165 a euro 661”. Si tratta di sanzioni parecchio salate a cui si aggiunge la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Ciò tuttavia unicamente nel caso in cui il conducente dovesse violare nuovamente la normativa nell’arco di due anni.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Non riceve alcuna sanzione amministrativa o pecuniaria l’automobilista che invece ricorre all’uso di auricolari o della modalità in viva voce. L’uso di auricolari deve tuttavia assicurare al conducente di poter udire suoni provenienti dall’esterno in modo da non isolarlo da quanto accade sulla strada.