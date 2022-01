I fumatori sono abituati all’odore delle sigarette. Tuttavia, questo tipo di odore è molto forte, persistente e rimane negli ambienti, ma soprattutto sui tessuti.

Sfortunatamente, le persone che non fumano se ne accorgono subito e ne rimangono particolarmente infastidite. Oggi però vogliamo dare delle soluzioni rapide ed efficaci, ma soprattutto naturali, per combattere l’odore di fumo.

Per questo motivo spiegheremo che anziché il solito bicarbonato, per eliminare velocemente l’odore di fumo di sigaretta in casa e nell’automobile bastano 5 rimedi naturali.

Una volta che i tessuti si impregnano dei cattivi odori è difficile mandarli via. Se il bicarbonato è il rimedio della nonna più utilizzato, dobbiamo sapere che non è certo l’unico.

Abbiamo già suggerito dei rimedi semplici ed economici perfetti per profumare la casa nel periodo invernale.

Tuttavia, se siamo soliti fumare in casa o nell’automobile, stiamo per svelare qualche semplice trucchetto economico per risolvere il problema.

Anziché il solito bicarbonato, per eliminare velocemente l’odore di fumo di sigaretta in casa e nell’automobile bastano 5 rimedi naturali

Il primo prodotto efficace contro i cattivi odori è il carbone vegetale. Non tutti sanno che questo prodotto può essere utile per assorbire gli odori sgradevoli.

Siccome è particolarmente efficace contro il fumo, possiamo metterne qualche pezzetto nelle stanze in cui si è soliti fumare.

Mettiamone un pezzo in un contenitore nelle nostre stanze e nel posacenere dell’automobile. Questo assorbirà velocemente la puzza di fumo. Ricordiamoci però di sostituire il carbone ogni 10 giorni: in questo modo potrà assorbire gli odori rapidamente.

Fondi di caffè

Spesso non ci pensiamo, ma quello che consideriamo uno scarto, in realtà può valere oro. Questo è proprio il caso dei fondi di caffè.

Dopo aver preparato la moka, raccogliamo i fondi di caffè ed utilizziamoli per assorbire l’odore di fumo. Facciamoli asciugare nel forno e mettiamoli in qualche contenitore: questi risolveranno velocemente il nostro problema.

Vaniglia

La vaniglia, ma soprattutto il suo olio essenziale, può mandare via velocemente i cattivi odori dagli ambienti. Possiamo usarlo in diversi modi. Ad esempio, basterà diluirne una decina di gocce in uno spruzzino e vaporizzarlo negli ambienti.

In alternativa, facciamo bollire una pentola d’acqua ed aggiungiamo qualche goccia di essenza di vaniglia al suo interno. Il suo profumo assorbirà rapidamente l’odore di fumo.

Infine, mettiamone qualche goccia su un dischetto di cotone e lasciamolo nell’automobile oppure nelle zone della casa soggette all’odore del fumo.

Mela, patata o pera

La mela ha lo straordinario potere di assorbire i cattivi odori. Basterà tagliarne una a metà e lasciarla per qualche ora nella stanza colpita dal cattivo odore. Il risultato sarà strabiliante.

Lo stesso discorso vale per le pere e le patate: basterà provare per vedere il risultato.

Aceto

Il più classico dei rimedi resta l’aceto. Mettiamone mezzo bicchiere in uno spruzzino, aggiungiamo dell’acqua e vaporizziamolo negli ambienti. L’odore dell’aceto svanirà velocemente portando via con sé anche la puzza di fumo.

