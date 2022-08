Ci siamo appena lasciati alle spalle la fantastica notte di San Lorenzo.

Il 10 agosto, infatti, il cielo si anima di stelle cadenti e si spera di riuscire a vederne una per esprimere un desiderio.

Per fortuna, però, per tutti quelli che custodiscono ancora un desiderio inespresso, questi sciami meteoritici potrebbero rimanifestarsi qualche altra notte.

Le date da appuntarsi sarebbero l’11 e il 13 agosto.

Questa settimana, tuttavia, sarà un continuo puntare gli occhi al cielo, che inizierebbe a dare spettacolo dal calar del Sole.

In particolare, giorno 12 è in programma un altro evento celeste, con protagonista la Luna.

Questa, dopo essersi mostrata in piccoli quarti crescenti apparirà piena, vicinissima alla Terra, grande e luminosa.

Proprio questa superluna sembrerebbe aver determinato gli ultimissimi pronostici dell’oroscopo per il weekend in arrivo e l’attesissimo Ferragosto.

Nel dettaglio, le previsioni darebbero cielo sereno e fortuna all’orizzonte per ben tre protagonisti dello zodiaco.

Luna piena e fortuna per 3 segni che vivranno un Ferragosto unico

Quest’evento lunare in programma per il 12 agosto si dovrebbe verificare in corrispondenza del segno dell’Acquario, uno dei protagonisti dello zodiaco favoriti dal transito di Mercurio.

Ciò, per l’astrologia, significherebbe l’arrivo di un periodo di forte libertà, di spensieratezza e di grinta, durante il quale non dovrebbero mancare idee creative.

Tuttavia, non sarà così per tutti i dodici dello zodiaco, ma solo per alcuni privilegiati.

Innanzitutto, essendo in Acquario, la Luna piena promette fortuna a due segni che gli sarebbero affini.

Il primo è l’Ariete e l’ambito di massima fortuna, prima di chiudere la settimana che porterà le ferie, sarebbe quello lavorativo.

In ufficio potrebbe arrivare un’inaspettata notizia e cioè una promozione immediatamente esecutiva, con uno stipendio allettante per vivere decisamente più sereni.

E quale notizia sarebbe migliore di questa per passare un Ferragosto di pura felicità.

Un altro segno compatibile

Dunque Luna piena e fortuna per 3 segni. Insieme all’Ariete potrà cantare vittoria un altro segno di fuoco che andrebbe d’accordo con l’Acquario.

Stiamo parlando del Leone che, dopo aver iniziato male la settimana, potrebbe riprendersi e avere fortuna sempre nella sfera lavorativa.

Nel suo caso, però, il suggerimento dell’oroscopo sarebbe quello di credere nelle sue intuizioni e nei suoi progetti.

In questo modo potrebbe arrivare qualche gratifica ben accetta per risollevare l’umore in vista del Ferragosto.

Un opposto

Infine, un weekend e un Ferragosto al top si preannunciano anche per il segno dei Pesci, considerato incompatibile con l’Acquario.

Nonostante ciò, la Dea bendata si dimostrerebbe benevola soprattutto nell’ambito amoroso.

In arrivo ci sarebbero giorni di grande passione che permetterebbero alle coppie di ripristinare l’affiatamento e ai single di trovare l’intesa vincente, forse per la vita.

Lettura consigliata

Agosto inizia col botto per 4 segni che saranno i più fortunati del mese