L’estate è tempo di vacanze e del relax assoluto. Tra le mete a disposizione degli italiani non manca la suggestiva montagna. È il luogo ideale per stare a contatto con la natura e immergersi negli splendidi panorami circostanti.

Regioni come il Trentino, la Valle d’Aosta o il Friuli-Venezia Giulia sono sempre al primo posto nei pensieri degli amanti dell’alta quota. Ma anche chi abita in altre zone d’Italia potrebbe avere quello che cerca a poca distanza.

Non lontano da una città come Milano, infatti, si possono vivere fantastiche esperienze di un giorno. Percorrendo un breve tratto in auto, si potranno raggiungere alcune delle mete montane più suggestive del Nord Italia.

Passeggiate nel weekend

Chi vede la Lombardia solo come una regione di campagna, fabbriche e città si sbaglia di grosso. I tesori naturali sono una delle sue risorse che ne fanno un luogo perfetto per liberare la mente qualche giorno.

Verdi foreste, laghi cristallini e sentieri suggestivi si stagliano per il territorio e garantiscono attimi da favola. Pensiamo alla bellezza della Valtellina o del paesaggio delle Alpi Orobie. E che dire degli scorci che offre il cosiddetto Triangolo Lariano?

Tra i tanti scrigni da svelare offerti da Madre Natura, ce ne sono tre che dobbiamo assolutamente visitare. Si tratta di percorsi facili da sperimentare con la propria famiglia, che non richiedono una preparazione particolare. Ma che regaleranno momenti di pura estasi da condividere con chi si ama.

3 posti di montagna vicino a Milano per passeggiate coi bambini

La prima meta che soddisferà il nostro desiderio di avventura si situa nel grandioso panorama delle Prealpi Lombarde. Si tratta del Monte Barro, rilievo di circa 920 metri a 40 minuti da Milano. A dispetto della sua altezza ridotta, offre una vista mozzafiato sui rilievi montani e sui colli brianzoli.

Per esplorare la zona si può salire da Galbiate. Da qui, in circa un’ora e mezza, si raggiunge la cima senza faticare più di tanto. Per questo potrebbe piacere anche ai bambini, che resteranno con gli occhi sgranati per le meraviglie che li attendono.

Alpe del Vicerè

Nel bel mezzo del paesaggio comasco, questo altipiano è ideale per un fine settimana tranquillo e rilassante. A poco più di 900 metri d’altezza, l’Alpe del Vicerè offre agli escursionisti diversi percorsi praticabili. Dopo aver lasciato l’auto ad Albavilla si può salire fino alla vetta del Monte Bolettone, o raggiungere il rifugio Cacciatori lungo il sentiero asfaltato.

Monte Cornizzolo

L’ultimo dei 3 posti di montagna vicino a Milano è il Monte Cornizzolo. A metà tra la provincia di Como e quella di Lecco, si puntella di percorsi adatti ai meno allenati. Consigliamo in particolare quello che inizia dal borgo di Eupilio, asfaltato e comodo anche in bici. Giunti alla fine si può godere di un’impagabile vista sul Lago di Como e i monti circostanti.

