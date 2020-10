Il pane è un alimento presente sulle nostre tavole tutti i giorni. Ed è proprio per questo che scegliere un prodotto di qualità è particolarmente importante. Secondo alcuni nutrizionisti, l’utilizzo delle farine raffinate può essere nocivo per il nostro organismo. Ma non è solo la scelta della farina che conta! Anche alcuni tipi di pane nascondono dei pericoli. Rischi la salute se mangi questo tipo di pane! Ti spieghiamo perchè.

La sostanza nociva

Le industrie di produzione da sempre cercano di utilizzare sostanze chimiche per migliorare la resa del prodotto o la sua conservazione. Fortunatamente, in Europa ci sono leggi molto severe che tutelano il consumatore. Ma attenzione, perché alcuni prodotti importati possono contenere sostanze tossiche.

Non in tutti i Paesi hanno lo stesso standard di sicurezza per gli alimenti. È noto, che spesso oltreoceano sono disponibili sui banchi dei supermercati prodotti geneticamente modificati (ad esempio negli USA). Parliamo di carne, verdura, la frutta, cereali e non solo.

Rischi la salute se mangi questo tipo di pane!

Negli USA è consentito anche l’uso di una sostanza che può avere effetti cancerogeni sul nostro organismo: il bromato di potassio. Questo conservante migliora la resa del pane e di altri prodotti fatti con la farina (ad esempio i crackers), rendendoli anche più appetitosi.

Sono stati fatti esperimenti clinici sui ratti, che hanno mostrato l’effetto nocivo in termini di incremento dei tumori su questi animali. Colpisce maggiormente i reni e la tiroide.

Per quanto riguarda l’uomo, si parla di un eventuale rischio. L’Europa ha preferito procedere con la cautela. Per cui, nel dubbio, ha sancito di vietare l’uso di questo additivo nella produzione dei prodotti da forno.

Anche Canada, Cina e Brasile hanno proibito l’utilizzo di questa sostanza per uso alimentare.

Nonostante ciò, può capitare di trovare al supermercato il pane importato dai Paesi dove l’uso del bromato di potassio è permesso. Per cui, è meglio leggere sempre l’etichetta! Se le informazioni non dovessero essere esaustive, prediligi i prodotti italiani ed europei!