Riprendersi dopo le feste? Comincia dalla pelle con queste maschere fai da te!

I giorni di festa hanno lasciato il segno, in tutti i sensi. Anche la tua pelle ne ha risentito, tanto che allo specchio ti sembra di vedere rughe più marcate e qualche brufolo di troppo. Per rigenerarsi dopo le feste urgono delle cure speciali. Come? Con qualche maschera fai da te.

Oltre che adottando qualche accorgimento per smaltire pranzi e cene di Natale, una terapia d’urto contro pelle lucida e inestetismi è quello che ci vuole per riprendersi completamente dopo queste feste. E per farlo ti basteranno i prodotti che hai già a casa.

Come depurarsi dopo le feste

Per prima cosa, approfitta di questi giorni per rimettere in moto il metabolismo. Dedicati ad una sana attività fisica e riprendi a mangiare bene, integrando tanta frutta e verdura e lasciando da parte i dolci per qualche giorno. Da dove cominciare? Sicuramente da una bella spremuta d’arancia, dal potere detox. Contro la pelle lucida poi serve un’attenta beauty routine. Comincia rimuovendo grasso e cellule morte in eccesso con un bello scrub settimanale. Se riesci, abbandona trucchi, fondotinta e ciprie opacizzanti per qualche giorno e lascia respirare la pelle. L’ideale infatti è concedersi un bel po’ di ore di riposo e ripristinare il normale ciclo sonno-veglia. Infine, bevi molta acqua e mantieni la pelle idratata, associando prodotti a base oleosa a prodotti schiumogeni (applicando dunque la regola della doppia detersione).

Riprendersi dopo le feste con una beauty routine detox

Oltre a queste regole base per ritrovare idratazione e ridare alla tua pelle un aspetto più sano, dovresti concederti il tempo per qualche maschera, a seconda del tipo di pelle che hai. Per la pelle secca occorre un boost di idratazione, per cui ti servirà:

mezza banana;

un cucchiaio di yogurt intero;

un cucchiaino di miele.

Mescola gli ingredienti fino ad ottenere un composto bello denso e stendilo sul viso, lasciando agire per una ventina di minuti. L’acido dello yogurt aiuterà ad assorbire gli eccessi di smog e impurità, mentre i nutrienti della banana contribuiranno a nutrire la pelle e idratarla. Il miele, invece, aiuterà a lenire rossori e brufoli.

Come detergere la pelle grassa

Se la tua pelle è mista o grassa ti occorreranno:

un mix di mandorle tritate;

2 cucchiaini di yogurt;

qualche goccia di succo di limone;

polpa di kiwi.

Mescola insieme tutti gli ingredienti e applica il composto sul viso per 15 minuti. I pezzetti di mandorla contribuiranno ad esfoliare la pelle in profondità, mentre il limone avrà un effetto schiarente e purificante. Il kiwi, invece, conferirà alla pelle un aspetto luminoso grazie all’apporto di vitamine.

Ricordati di idratare bene la pelle e struccarti sempre molto bene a fine serata (sì, anche a Capodanno, e anche dopo i concerti gratis in piazza finiti alle 3 del mattino). Questi accorgimenti daranno alla tua pelle un aspetto sano e setoso e attenueranno in poco tempo tutte quelle fastidiose imperfezioni che ti porti dietro da Natale. Riprendersi dopo le feste? Sarà una passeggiata, usando con sapienza i prodotti che abbiamo in dispensa.