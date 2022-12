Altro che Capodanno low cost, ecco i concerti gratis in Italia per chiudere l’anno in bellezza

Concerti gratis in Italia per chiudere l’anno in bellezza-proiezionidiborsa.it

Cosa facciamo a Capodanno è la domanda più temuta delle feste natalizie. Puntualmente le idee scarseggiano, tanto più se non si vuole spendere neanche troppi soldi. Di conseguenza ci si ritrova a fare sempre lo stesso cenone anno dopo anno. Se cerchiamo qualcosa di più frizzante la soluzione è passare l’ultimo dell’anno tra musica e divertimento a costo zero. Scopriamo tutte le città da Nord a Sud dove poter assistere a fantastici concerti con i big della scena discografica italiana

Per salutare l’anno passato e aprire alla grande il prossimo, quale luogo migliore per il 31 dicembre se non un bel concerto in piazza. Se siamo stanchi del solito cenone o veglione, in un’esibizione musicale dal vivo ci lasceremo travolgere dall’entusiasmo. Potremo cantare a squarciagola e vivere emozioni intense, magari proprio ascoltando il nostro artista preferito.

Tutto ciò a costo zero, un bene considerando le tasse che ci toccheranno terminate le feste. Andiamo a scoprire, quindi, in quali città si terranno i principali eventi e le scalette dei cantanti.

Altro che Capodanno low cost, ecco i concerti gratis da Nord a Sud

Partiamo dalla Capitale, a Roma infatti si terrà un mega e ambito concerto. Si prevede una grossa partecipazione, a tal punto che l’evento inizialmente previsto nei Fori Imperiali si terrà nel più capiente Circo Massimo. Sul palco vi saranno Elodie, Madame, Franco 126 e Sangiovanni. Dopo la mezzanotte la serata continuerà con un successivo dj set.

Trasmessa da Canale 5 sarà la serata che si terrà a Genova, in Piazza De Ferrari e condotto da Federica Panicucci. Tanti i nomi importanti, tra i quali Rocco Hunt, Baby K, Patty Pravo, The Kolors, Anna Tatangelo, Annalisa, Rovazzi, Gemelli DiVersi, Fausto Leali e altri ancora.

A infiammare Piazza Sordello a Mantova sarà, invece, Alessandro Mannarino.

Subsonica, Willie Peyote, Beba, Ginevra, Cantafinoadieci ed Eugenio In Via di Gioia saranno protagonisti invece a Torino in Piazza Castello.

Mentre a Riccione in Piazzale Ceccarini vi saranno Arisa e gli Extraliscio.

Rispettivamente, in Piazza Garibaldi a Parma e in Piazza Insurrezione a Padova, invece, si esibiranno Cosmo e Max Gazzè.

Gli altri eventi da segnare

In diretta su Rai 1 il concerto in Piazza IV Novembre a Perugia, condotto da Amadeus. Si alterneranno diversi nomi di spicco tra cui probabilmente Piero Pelù, Francesco Renga, Donatella Rettore.

Continuiamo la rassegna con La Rappresentante di Lista, Rkomi e Boomdabash in Piazza delle Libertà a Bari e Gigi D’Alessio a Matera in Parco del Castello Tramontano.

A Cagliari in Largo Carlo Felice protagonista Blanco, a Olbia Emma Marrone al Molo Brin, ad Alghero in Piazza della Pace Max Pezzali.

Joe Bastianich & La Terza Classe si esibiranno, invece, a Piazza Italia a Reggio Calabria.

In Campania doppio appuntamento. Il primo a Piazza del Plebiscito a Napoli con lo show di Peppe Iodice e poi il concerto di Franco Ricciardi. Tanti gli ospiti, tra cui una coppia molto chiacchierata dal gossip: Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Tra gli altri Lucariello, Biagio Izzo e Clementino.

Il secondo evento è quello a Salerno in Piazza Amendola sul cui palco si esibiranno i Negramaro.

Altro che Capodanno low cost, dunque, ecco i concerti gratis in alcune delle principali città italiane sparse lungo la Penisola. Luoghi ideali per trascorre la vigilia di Capodanno con brio e augurarsi di essere tra i fortunati del nuovo anno.