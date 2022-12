Stupisci i tuoi ospiti a Capodanno con questi primi, secondi e antipasti facili ma scenografici

Ultimi giorni per scegliere cosa portare in tavola a Capodanno. Qui sotto troverai alcune idee pratiche da sfruttare per la sera di San Silvestro senza spendere un capitale.

Messi da parte il cenone della Vigilia, il pranzo di Natale e Santo Stefano, manca l’ultimo appuntamento del 31 dicembre per lasciarci alle spalle l’anno. Il Capodanno è un evento che molti attendono per festeggiare in compagnia di amici e parenti attendendo la mezzanotte per vedere i fuochi d’artificio. A tal proposito, se insieme a noi passeranno l’ultimo dell’anno anche i nostri animali, accertiamoci di sapere come difenderli dal rumore dei fuochi.

Tuttavia, se decidiamo di invitare qualcuno la notte di San Silvestro, dovremo sostenere la veglia fino a mezzanotte accompagnandola con una cena propriamente detta o stuzzichini sparsi qua e là. Se fai ancora parte della categoria di chi cerca cosa inventarsi da servire la notte di Capodanno, stupisci i tuoi ospiti portando in tavola piatti che non dimenticheranno.

Cena intima, piatti furbi

Se hai in programma una cena intima, magari con il tuo compagno o compagna o una coppia di amici, un ingrediente furbo è il polpo. Infatti, può essere agevolmente diviso nelle portate per coprire una cena. Dopo aver pulito il polpo dagli occhi, la bocca e rimosso le interiora dalla testa, facciamo arricciare i tentacoli immergendoli in acqua bollente 3 o 4 volte per poi introdurre tutto il polpo nell’acqua. Il polpo dovrà cuocere per 30 o 35 minuti ogni 500 g di peso. Una volta cotto, separiamo la testa dai tentacoli. I tentacoli possono essere rapidamente grigliati in padella, per creare una golosa crosticina, e serviti con una crema di patate o di peperone.

Le teste, invece, possono essere utilizzate per una zuppa, magari unendola ad ingredienti di rinforzo come fagioli e patate. Dopo aver fatto un trito di sedano, carota e cipolla, aggiungiamo dei fagioli e passata di pomodoro e una tazza di acqua di cottura del polpo. Lasciamo cuocere 40 minuti per poi correggere di sale ed aggiungere le teste dei polpi a fettine e, al bisogno, ulteriore acqua di cottura.

Stupisci i tuoi ospiti a Capodanno, basta un chicco d’uva

Tradizionalmente, alcuni alimenti non possono mancare durante le feste. Oltre a pandoro e panettone, da riciclare per dessert spaziali, anche alcuni frutti non possono mancare, su tutti l’uva. Puoi inserire l’uva nel menù di Capodanno utilizzandola come nota fresca negli antipasti o in un buffet.

Basterà prendere dei cracker, meglio se integrali e con semi interi, e disporvi una fetta di prosciutto crudo, sopra al quale metteremo un cucchiaino di caprino e un acino di uva. Chiudiamo con un piccolo giro di olio ed ecco che in pochissimi minuti avrai servito un piatto originale e scenografico. Se invece cerchiamo qualcosa di più gustoso e di sostanza possiamo servirci del baccalà mantecato, da servire su crostini di polenta.