Il ciclo economico oscilla fra periodi di recessione e quelli di espansione economica. Mediamente una recessione dura 10,5 mesi, mentre un periodo di espansione 57 mesi. In parole semplici possiamo dire che nei periodi di espansione l’inflazione tende a salire, e le Banche centrali per calmierare questa spirale aumentano i tassi. Nel momento che i tassi “porteranno a una crescita bassa”, e a una domanda che rallenta bruscamente, si entrerà in una fase di recessione. Molti identificano l’inizio di questa fase quando per 2 trimestri negativi il PIL è negativo. Cosa consigliano gli analisti in queste situazioni, e in quali azioni si deve investire in questi momenti?

Negli ultimi giorni i mercati sono indecisi. Molti reputano che nel corso del 2023 si possa assistere ad una recessione, e questo potrebbe portare i prezzi azionari ulteriormente al ribasso. La nostra tesi e previsione è diversa come argomentato in altre sedi.

Siamo andati a leggere alcune riviste specializzate (e fra queste SimplyWallStreet). Da quest’ultima abbiamo attinto una sorta di elenco che indica quali sono le 5 azioni che secondo gli analisti si possono comprare in vista di una recessione economica.

Come guadagnare nei momenti in cui il ciclo economico svolta verso il basso.

Le azioni scelte sono Costco Wholesale Corporation, NRG Energy, Inc., Service Corporation International, 3M Company, Raytheon Technologies Corporation.

Andiamo ora ad analizzare queste società attraverso i grafici considerando i pattern dell’analisi tecnica classica. Invece, tutte le informazioni e analisi riguardanti i bilanci vengono prese dal sito SimplyWallStreet.

Costco Wholesale Corporation

Società che vende beni di prima necessità all’ingrosso e con prezzi vantaggiosi. Si stima una sottovalutazione attuale del 13,3%.

Ultimo prezzo a 452,99. La tendenza in corso di lungo termine è ribassista, e i prezzi potrebbero continuare a scendere anche di diversi punti percentuali. Probabile ritorno a una tendenza rialzista solo in chiusura mensile superiore ai 498 dollari.

NRG Energy, Inc.

Opera come società energetica, e quindi la domanda è continua e persistente. Si stima una sottovalutazione attuale del 69,1%.

Ultimo prezzo a 31,86. La tendenza in corso di lungo termine è ribassista, e i prezzi potrebbero continuare a scendere anche di diversi punti percentuali fino all’area 27,81 dollari come primo supporto. Probabile ritorno a una tendenza rialzista solo in chiusura mensile superiore ai 43,21 dollari.

Service Corporation International

Opera come società nel settore dei servizi funebri. Il rapporto prezzo utili 15,7x è inferiore alla media del settore 19,8x.

Ultimo prezzo a 69,35. La tendenza in corso di lungo termine è rialzista, e i prezzi potrebbero continuare a salire anche di diversi punti percentuali. Probabile ritorno a una tendenza ribassista solo in chiusura mensile inferiore ai 59,98 dollari.

3M Company fra le 5 azioni che secondo gli analisti si possono comprare in vista di una recessione economica

Opera come azienda tecnologica. Si stima una sottovalutazione attuale del 34,2%.

Ultimo prezzo a 118,29. La tendenza in corso di lungo termine è ribassista, e i prezzi potrebbero continuare a scendere anche di diversi punti percentuali fino all’area 105 dollari come primo supporto. Probabile ritorno a una tendenza rialzista solo in chiusura mensile superiore ai 149,01 dollari.

Raytheon Technologies Corporation

Opera come società nel settore militare e della difesa aerospaziale. Si stima una sottovalutazione attuale del 27,2%.

Ultimo prezzo a 99,14. La tendenza in corso di lungo termine è rialzista, e i prezzi potrebbero continuare a salire anche di diversi punti percentuali. Probabile ritorno a una tendenza ribassista solo in chiusura mensile inferiore ai 91,12 dollari.