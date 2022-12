Come smaltire l’abbuffata di Natale e presentarsi in grande forma per il cenone di Capodanno

Reduci dagli abbondanti pasti natalizi, con tanto di avanzi a Santo Stefano, ecco che ci si proietta verso il cenone di San Silvestro. Per molti l’ultimo grande pasto delle feste, in attesa di ritornare poi alla vita quotidiana. Per altri, invece, solo un passaggio verso l’Epifania che davvero chiuderà il cerchio delle vacanze di Natale. Smaltire è uno dei verbi principali di questo periodo. Vediamo come farlo, in pochi giorni, per arrivare a Capodanno con la pancia vuota o quasi.

Attività fisica. Due semplici parole per descrivere ciò che dovremmo fare quasi quotidianamente. Senza che diventi un’ossessione, ma un semplice piacere per contribuire al benessere del proprio corpo. Pochi minuti al giorno o qualche volta alla settimana da dedicare al proprio fisico con attività che lo aiutino a mantenersi sano. Dai semplici esercizi allo sport vero e proprio. In mezzo, tantissime altre possibilità di stimolare il proprio corpo attraverso determinati movimenti.

In questo periodo di festa, dove passiamo gran parte del tempo seduti, che sia a tavola o sul divano, è necessario introdurre dei momenti di moto. Anche delle semplici camminate, a passo veloce, al termine dei pasti. Evitando, per esempio, la classica spola tra sedia, divano o, peggio ancora, tra sedia e letto nelle ore serali.

Come smaltire l’abbuffata di Natale senza andare in palestra o piscina

Fortunatamente per molti, palestre e piscine, ormai, non chiudono più. Quindi, dopo Santo Stefano si può usufruire dei loro servizi. Pesi, tapis roulant, zumba, sono solo alcune delle soluzioni tra cui optare. Senza contare che, per esempio, un’ora di nuoto potrebbe aiutare a smaltire tra le 400 e le 500 calorie.

Se, però, non si volesse ricorrere a palestre e piscine, ecco che si potrebbe scegliere tra le più classiche attività all’aperto. La camminata veloce, la corsa, la bicicletta, ma non solo. Con la prima scelta, per esempio, si potrebbero bruciare dalle 150 alle 300 calorie in un’ora. Chiaramente dipende dal tipo di sforzo che si effettua e dal percorso. Una leggera pendenza, un aumento della velocità ed ecco che il dato può cambiare. Senza dimenticare che non tutti i metabolismi funzionano alla stessa maniera.

Per la corsa, invece, si potrebbero consumare da un minimo di 300 a un massimo di 500 e addirittura 600 calorie in un’ora. Ovviamente, non è detto si debba arrivare a questi limiti.

La bicicletta, infine, con una perdita che può essere minima, sulle 100 calorie o, addirittura massima, sulle 700, ma, in questo caso si parla quasi di medie agonistiche. Sulle 200 o 300 calorie si può assestare un buon passo, magari con qualche strappo da affrontare lungo il percorso.

Perdere peso giocando a padel

Se invece decidessimo di smaltire le calorie in eccesso con un’attività ludica, ecco che il padel ci potrebbe venire in aiuto. Lo sport tanto in voga tra i vip, infatti, può far perdere dalle 200 fino alle 700 calorie in un paio d’ore. È uno sport quasi esclusivamente aerobico, che unisce l’utile, bruciare grassi, al dilettevole, divertimento.

Ovviamente, è fondamentale l’intensità della partita oltre che l’alimentazione post. Abbiamo visto, quindi, come smaltire l’abbuffata di Natale e presentarsi in forma per il cenone di San Silvestro. Tutte attività a cui dovremmo dedicare del tempo, non solo durante le feste, perché il nostro benessere merita sempre un’attenzione.