Ogni giorno utilizziamo tantissimi oggetti, ma molti di questi hanno un effetto sul nostro organismo che non conosciamo, o comunque a cui non pensiamo. Ad esempio se soffriamo di meteorismi va da sé che le bevande gassate sono da evitare, in quanto contengono anidride carbonica che crea del gas all’interno dello stomaco.

Non solo però bevande gassate, ma anche ad esempio dei cibi. Tutti sappiamo che i fagioli provocano flatulenza. Questi legumi sono ottimi per il nostro organismo perché contengono tantissime sostante nutritive. E non dobbiamo unirli ad alimenti come cavoli, rape e altri perché favorirebbero ancora di più il gas intestinale.

La lista di cibi o bevande che creano i famosi movimenti intestinali sono tantissimi, ma oltre a questi ci sono anche degli strumenti che le provocano. Magari non ce ne rendiamo conto perché sono oggetti che si usano nel quotidiano e quindi non riflettiamo troppo poi sulle azioni che possono avere sul nostro corpo.

Se soffriamo di meteorismi dovremmo assolutamente evitare di usare questo strumento quando beviamo

Quando beviamo delle bibite, qualsiasi esse siano, spesso vengono servite con la cannuccia. Bevendo però l’acqua o altro, con questo strumento andremo a ingerire ulteriore aria che andrà dritta nello stomaco. Cosa che, ad esempio, accade anche quando mangiamo troppo velocemente, oppure quando mastichiamo le gomme. E quindi in alcuni casi quest’aria potrebbe causare del meteorismo. Per questo sarebbe meglio evitare di bere con la cannuccia.

Senza cannuccia si è anche più sostenibili

Oltre, però, ad un discorso di aria nello stomaco, possiamo aggiungere anche un discorso sostenibile. Infatti, per bere non è assolutamente necessario questo strumento che la maggior parte delle volte è in plastica. Altre volte, le cannucce sono realizzate in plastica riciclata, oppure in bambù. Ma la verità è che potremmo tranquillamente bere senza cannuccia. E quindi evitare meteorismi ed essere anche sostenibili nei confronti del pianeta. Anche perché molte volte quando beviamo un cocktail, in un bar oppure in un club, le cannucce che vengono inserite nel bicchiere sono ben due.

Questa, in realtà, è una scelta strategica, perché bevendo da due cannucce, il cocktail che stiamo bevendo finirà prima. E così facendo saremo più intenzionati nel prenderne un secondo, perché il primo è finito troppo presto.

Allora non ci resta che evitare di usare le cannucce per dire addio a meteorismi, essere più sostenibili e non finire subito il cocktail. E quindi se soffriamo di meteorismi dovremmo assolutamente evitare di usare questo oggetto che spesso troviamo nei bar ma molto volte abbiamo anche a casa.

