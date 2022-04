Viviamo nell’era delle comodissime Smart TV. Dispositivi straordinari che si collegano a internet e che con pochi click ci permettono di vedere decine e decine di film e serie. Purtroppo, però, le televisioni di ultima generazione hanno dimensioni notevoli. Una caratteristica che le rende difficili da posizionare senza occupare tanto spazio prezioso e senza rendere le stanze spoglie. Almeno fino a oggi. Perché stiamo per scoprire come arredare la parete TV e farla diventare un capolavoro senza spendere una fortuna e lasciando spazio per muoversi in salotto.

Le idee economiche per arredare la parete TV

Se non vogliamo impazzire con lavori in muratura, la soluzione migliore e più economica è quella di circondare la TV con un mobile a scomparti. Una scelta che ha molti vantaggi. Da un lato ci permette di ottimizzare gli spazi e di trovare posto a oggetti come libri, soprammobili, cornici e candele. Dall’altro ci consentirà di avere una parete organizzata, ordinata e bella da vedere.

L’unica nota negativa è che potrebbe rivelarsi una decisione irreversibile. Se cambiamo televisore oppure ci stanchiamo della disposizione, sarà difficile tornare indietro senza smontare tutto.

L’importanza dell’illuminazione

La parete in cui piazzeremo la televisione dovrà essere bella da vedere. Ma soprattutto rilassante. Meglio evitare luci da discoteca o dal colore invadente. La soluzione migliore potrebbero essere delle lampade basse a luce calda o dei faretti a LED. L’alternativa che sta spopolando in questo periodo, però, sono le luci a LED piazzate sul retro dello schermo. Costano pochissimo, non affaticano gli occhi e creano la giusta atmosfera per godersi film e serie TV.

Arredare la parete TV e trasformarla in un’opera d’arte spendendo poco e guadagnando spazio è facilissimo con questi trucchetti geniali

Un’altra idea geniale per creare movimento e aumentare il senso di profondità della parete è quella di puntare sulle mensole. Scegliamone alcune che si abbinino bene al colore della parete e di varie dimensioni. Piazziamole in maniera sfalsata e diamo sfogo alla fantasia.

Sarà il nostro gusto personale a definire la posizione dei vari ripiani e con pochissime ore di lavoro avremo una parete unica e originale. Sulle mensole potremo poi disporre piante, quadretti, faretti, libri e soprammobili.

L’ultimo trucchetto è quello di ragionare come degli scenografi e creare una parete con due punti focali diversi. Proviamo a piazzare la televisione su un mobiletto basso leggermente spostata da un lato. Dall’altro mettiamo un quadro o un poster abbastanza grande. Creeremo un effetto ottico di riempimento, che trasformerà la nostra zona tv in un capolavoro di arte minimal. E spenderemo pochissimo.

