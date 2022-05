Dopo 2 mesi ritroviamo le quotazioni di Italian Exhibition Group esattamente sugli stessi livelli di prezzo dove l’avevamo lasciata. Il 9 marzo, infatti, la chiusura era stata a 2,39 euro, la chiusura del 19 maggio è stata a 2,38 euro. Adesso come allora, quindi, ci si ritrova esattamente nelle stesse condizioni. Tuttavia, dopo mesi di indecisione il titolo Italian Exhibition Group ha ancora una possibilità di partire al rialzo.

Va ricordato, però, che questo andamento ha determinato un forte peggioramento della forza relativa del titolo rispetto ai suoi competitors. Ad esempio, nell’ultimo anno il titolo Italian Exhibition Group ha perso circa il 30% facendo meglio solo di titoli come The Life Style Group e Visibilia Editore che hanno perso, rispettivamente, oltre il 40% e l’80%.

Fatta questa dovuta premessa, passiamo all’analisi del grafico.

Come si vede dal grafico, infatti, il supporto in area 2,25 euro sta frenando la discesa delle quotazioni da qualche settimana. La tenuta di questo livello, quindi, potrebbe favorire una ripartenza al rialzo. Soprattutto nel caso di una chiusura settimanale superiore a 2,46 euro. In questo caso le quotazioni avrebbero elevate probabilità di raggiungere quanto meno area 2,79 euro. Gli obiettivi a seguire, poi, si troverebbero in area 3,33 euro e 3,87 euro.

Una chiusura settimanale inferiore a 2,25 euro, invece, potrebbe favorire il raggiungimento degli obiettivi di prezzo indicati in figura dalla linea continua rossa.

La valutazione di Italian Exhibition Group

Dal punto di vista dei multipli di mercato il titolo risulta essere fortemente sottovalutato. Questa sottovalutazione, poi, è confermata dal fair value, calcolato con il metodo del discounted cash flow, che esprime una sottovalutazione del 40%

Secondo quanto riportato sulle riviste specializzate, per gli analisti che coprono il titolo il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 55% circa.

Dopo mesi di indecisione il titolo Italian Exhibition Group ha ancora una possibilità di partire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Italian Exhibition Group (MIL:IEG) ha chiuso la seduta del 19 maggio a quota 2,38 euro in rialzo dello 0,84% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Approfondimento

