Quante volte ci sarà capitato di ritrovarci con un tacco scheggiato o la suola scollata. Anche se le nostre scarpe sono di ottima qualità, è normale che con l’usura possano presentare problemi. Uno dei più comuni, soprattutto nel caso di scarpe da ginnastica o mocassini, è la suola scollata. In genere i punti più stressati durante il movimento sono le parti laterali alla tomaia e il tacco. Ma delle volte può anche capitare di ritrovarsi con la punta scollata, anche se forse è il danno meno comune. A questo punto ci resta poco da fare, andare dal calzolaio o acquistarne un nuovo paio. Ma in realtà potremmo provare a riparare la nostra scarpa anche a casa. L’importante è conoscere il procedimento giusto per evitare di peggiorare la situazione e buttare le nostre amate scarpe.

Come incollare le suole delle scarpe rotte, staccate o tagliate direttamente a casa senza andare sempre dal calzolaio

Abbiamo già visto che sia possibile anche sbiancare le suole ingiallite delle nostre sneakers bianche da soli. Oggi vedremo come rimediare alla suola scollata, sia nel caso dei bordi che della parte del tacco. Per la buona riuscita della riparazione, la colla da usare è molto importante. Infatti, non basta il classico adesivo super resistente o la colla a caldo. Le colle a presa rapida non sono ideali in questi casi, perché non avremmo il tempo di fare un lavoro preciso. La colla professionale è la più indicata, non è difficile da reperire online e ha un’asciugatura un po’ più lunga.

Procedimento

Prima di rimediare incollandola nuovamente, è importantissimo che la scarpa sia ben pulita. Altrimenti la colla non aderirà bene e ci ritroveremo con un lavoro sciatto che non durerà a lungo. Puliamo la scarpa, togliamo residui di sporco e polvere, oltre che della colla precedente. A questo punto possiamo anche valutare di carteggiare leggermente la zona da incollare. Questo permetterà alla colla di aderire ancora meglio e durare poi più a lungo. Quindi, applichiamo la colla sulla zona da riparare e teniamo la posizione per qualche istante.

Per un lavoro perfetto come quello del calzolaio, meglio tenere ben pressata la scarpa. Usiamo un elastico o delle mollette per applicare più pressione e la colla si fisserà ancora meglio. Operiamo in questo modo anche nel caso in cui dovessimo riparare solo un piccolo taglietto, così scomparirà quasi completamente. Lasciamo agire per qualche ora o, ancora meglio, per una notte intera prima di utilizzarle. In genere i tempi consigliati sono riportati sulla confezione della colla, ma meglio abbondare. Quindi, ecco come incollare le suole delle scarpe rotte, staccate o semplicemente sollevate. L’utilizzo della colla professionale comporta tempi di asciugatura più lunghi, è vero. Ma in questo modo le nostre scarpe saranno come nuove e non dovremo incollarle di nuovo dopo poco tempo.

