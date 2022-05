Il prossimo 18 maggio, l’aeroporto di Fiumicino inaugurerà la nuova area d’imbarco A. I lavori per la costruzione, iniziati nel 2017, hanno subito una battuta di arresto nel 2020, a causa del Covid. Per metterla su, è stato necessario un investimento di 400 milioni di euro, con l’impiego di circa 1.000 operai. Sicché, dopo tanti anni, finalmente, il 18 maggio la si aprirà ai passeggeri la nuova area. Sarà, quindi, necessario reclutare circa 10.000 persone, tra diretti e indotto, in diversi settori e per diversi profili. Quindi, altrettanti posti di lavoro, grazie all’ampliamento del Leonardo Da Vinci, che comporterà un incremento del flusso di oltre 6 milioni di persone l’anno. Questo è il numero di viaggiatori in più, previsto in transito, presso il famoso scalo romano.

Come verrà reclutato il nuovo personale per l’aeroporto di Roma

Molti non sanno che il Leonardo da Vinci ha ottenuto per ben 5 volte consecutive il premio come miglior scalo europeo per i servizi ai viaggiatori. L’infrastruttura costruita poggia sull’apporto energetico di numerosi pannelli fotovoltaici, volti a preservare il risparmio energetico. Sarà, inoltre, composta da 3 piani: uno tecnico, interrato, ed altri due dedicati ai passeggeri. Inoltre, ci saranno ben 23 nuove porte d’imbarco, accompagnate da negozi, ristoranti, aree business ed altri servizi. Sicché, la costruzione di questo nuovo braccio dell’aeroporto di Fiumicino rappresenterà la fonte di nuove attività.

Nel presente articolo spiegheremo come fare domanda per i 10.000 nuovi posti di lavoro che saranno in arrivo e come accedere alle selezioni. Si prevede che ben 100 assunzioni dirette verranno fatte dall’ADR, che è la società che gestisce lo scalo. In ballo ci sono diversi profili: dagli addetti alle pulizie, all’assistenza ai passeggeri e per servizi di terra, ecc.

Come fare domanda per i 10.000 nuovi posti di lavoro per vari profili in arrivo per l’aeroporto di Fiumicino

Passiamo a capire come avverranno le assunzioni e come si potrà fare domanda. Ebbene, l’aeroporto di Fiumicino è gestito dalla società ADR, che si occuperà anche delle assunzioni dirette, come fa generalmente. Quindi, bisognerà consultare il sito adr.it, nella sezione jobs, per scoprire quali siano i profili ricercati. Dopodiché, sarà possibile inviare il proprio CV, per candidarsi alle posizioni aperte. Già al momento si cercano: progettisti, tecnici, infermieri, venditori, tra i tanti.

Una volta individuato il profilo, lo si potrà selezionare per leggere quali siano i requisiti richiesti per accedere alla posizione. Infine, come accennato, oltre alle assunzioni dirette, ci saranno anche quelle indirette. Quindi, saranno davvero tantissime le possibilità di inserimento.

