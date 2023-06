Rimettersi in forma per l’estate con una dieta detox: le indicazioni del nutrizionista dei vip

I consigli di Nicola Sorrentino per mettersi in forma per l'estate-proiezionidiborsa.it

Con l’imminente arrivo dell’estate molte persone vogliono rimettersi in forma e si può fare anche grazie a qualche consiglio del nutrizionista dei vip, Nicola Sorrentino, che indica come seguire una dieta detox e perdere chili in breve tempo.

Anche per i vip la prova costume è una preoccupazione, soprattutto se durante la stagione fredda hanno messo su qualche chilo di troppo. È del tutto normale, durante l’autunno e l’inverno non ci muoviamo come in primavera e d’estate e le nostre abitudini cambiano notevolmente.

Tuttavia, ci sono alcuni accorgimenti preziosi per rimettersi in forma per l’estate con una dieta detox che arriva direttamente dal nutrizionista dei vip. Tutti possono seguirli per provare a perdere un po’ di peso e apparire al meglio in spiaggia durante le calde giornate estive.

Stiamo parlando di Nicola Sorrentino, specialista in Scienze dell’alimentazione e Dietetica. Svolge la sua attività nella città di Milano e costantemente si vede in tv per dare consigli generali oppure mirati a chi ne ha bisogno. Perché non imparare qualcosa da questo professionista? Vediamo quali sono i suoi consigli.

Rimettersi in forma per l’estate con una dieta detox: i 10 consigli di Nicola Sorrentino

Il professionista ha affidato a insalutenews.it alcune accortezze da seguire quando sta per arrivare il caldo e si vuole apparire più in forma. Ecco le sue 10 indicazioni:

diffidare dalle diete miracolose: soprattutto quelle che tolgono molti nutrienti, tutti in colpo solo perché l’organismo ha bisogno di tutte le sostanze;

bere sempre tanta acqua ogni giorno: l’acqua riesce a depurare il nostro organismo ed eliminare le tossine, oltre a darci un senso di sazietà che ci aiuta ad affrontare meglio un regime alimentare ipocalorico;

verdure e carboidrati insieme, preferendo l’integrale: ogni giorno fare abbinamenti diversi, ma seguire una regola sola, ovvero pane, pasta o riso integrali con un contorno di verdure;

muoversi: un po’ di movimento ogni giorno in modo costante darà risultati eccellenti nel tempo.

Ecco altri 6 punti

Diminuire le proteine di origine animale: il pesce va bene, anche se non dovrebbe essere fritto, ovviamente vanno bene anche yogurt e formaggio sulla pasta;

condimento della pasta: la pasta si può mangiare senza problemi a condizione che il condimento sia leggero e nutriente;

spuntini con frutta secca: la mattina e il pomeriggio, tra un pasto e l’altro, meglio optare per un po’ di frutta secca che dà sazietà e nutrienti utili all’organismo;

carne: bisognerebbe optare essenzialmente per la bresaola, alimento privo di carboidrati sostanzialmente, ma ricco di proteine, vitamine e sali minerali;

seguire sempre le dosi prescritte dal nutrizionista: quando si ha molta fame bisogna aumentare le verdure, non carboidrati o condimenti;

mai affidarsi al fai da te: ogni persona ha un proprio metabolismo, delle proprie esigenze e degli eventuali problemi di salute, quindi, ogni dieta deve essere su misura.

Ci sono regole generali che ogni persona dovrebbe seguire per il suo bene, come bere tanta acqua e fare attività fisica, anche solo una passeggiata ogni giorno. Mentre ci sono delle quantità e delle indicazioni che possono essere date soltanto da esperti professionisti.

Il consiglio della bresaola

Secondo il prof. Sorrentino, la bresaola della Valtellina è l’alimento salva-dieta per eccellenza. È buona e gustosa come altri salumi, ma molto più leggera. Quindi, è l’ideale per chi deve diminuire carboidrati e calorie. Ha, inoltre, un grande valore biologico ed è più ricca di proteine della carne bianca di tacchino.