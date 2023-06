Cosa ha regalato George Clooney ai 14 amici che lo hanno sempre aiutato: fare regali fa bene alla salute, lo dice la scienza

È uno degli attori più famosi del Pianeta, compie sempre scelte non banali, come quella di vivere sul Lago di Como, di tenere in casa un maialino, di scegliere pellicole difficili e mai scontate. Sia da regista che da attore si mette sempre alla prova. Nei suoi affetti è molto generoso. Le spiegazioni dei suoi gesti lasciano di stucco gli intervistatori. Ecco un esempio.

Ha dichiarato di avere 14 amici che lo hanno aiutato quando non se la passava bene, quando cercava di fare carriera e non era conosciuto. Sono amici che hanno continuato a stargli accanto in ogni occasione, non lo hanno mai abbandonato e tradito. Soprattutto quando era squattrinato. Uno di loro aveva raccontato la storia dei regali di George Clooney ma nessuno sapeva dire se fosse vera. Poi è stato lo stesso attore a fare chiarezza.

Avrebbe dichiarato che questi 14 amici sono tutti nel testamento, ma un giorno mentre rifletteva si è fatto una domanda. Perché aspettare che muoia per renderli felici? Così ha fatto recapitare a casa di ognuno di loro la cifra di 1 milione di dollari. Avrà sicuramente risolto tanti problemi, reso più facile la loro vita, questo gesto lo ha fatto sentire molto bene. Perché stiamo così bene quando facciamo un regalo e rendiamo felici le persone a cui teniamo?

Ormoni in circolo

Che cosa ha regalato George Clooney alle persone a cui tiene di più? Si tratta semplicemente di denaro ma non sarebbe l’oggetto del regalo a essere rilevante. Non quanto la sensazione di benessere che l’attore ha detto di aver provato per aver aiutato le persone più importanti della sua vita a stare meglio.

Secondo quando hanno stabilito le neuroscienze, essere generosi e fare regali provoca un rilascio di sostanze che fa aumentare la sensazione di gioia e benessere. È l’ossitocina a entrare in funzione, l’ormone della felicità. L’aspettativa creerebbe i presupposti per l’esplosione di contentezza, la reazione di chi riceve il regalo sarebbe una sublimazione. Condividere i sentimenti positivi con le altre persone secondo i medici sarebbe un modo costruttivo di prendersi cura della propria persona. Non significa fare regali per spirito egoistico alla ricerca del benessere. Significa prendersi cura di chi amiamo. Questo atto farebbe molto bene al nostro cervello, allo spirito e a tutto l’organismo.

Che cosa ha regalato George Clooney a chi gli vuole bene

Il racconto di George Clooney colpisce per semplicità e per la lucidità con cui è stato fatto. A 52 anni si è ritrovato a essere single, ricco e famoso. Queste persone che gli avevano dato tanto in 35 anni sarebbero diventate ricche alla sua morte. Se finisco sono un autobus sono tutte nel testamento e allora perché aspettare di finire sotto un autobus? Questo si è detto l’attore che poi ha compiuto l’altruistico gesto.

Uno dei suoi amici lavorava al bar dell’aeroporto per mantenere la famiglia e andava ogni giorno a lavoro in bici. Clooney avrebbe incontrato gli amici tutti insieme e avrebbe dato loro una valigia. Sul denaro contenuto nella valigia erano state già pagate le tasse. Gli amici sono rimasti stupiti e qualcuno ha provato a restituirli, ma l’attore è stato perentorio. O tutti o nessuno, e alcuni di loro ne avevano davvero bisogno. I neuroscienziati dicono che il cervello prova piacere dai gesti compiuti per gli altri, le endorfine rilasciate rinvigoriscono l’organismo. La generosità fa parte del nostro DNA, non tutti possono fare come George Clooney ma basta molto meno per rendere felice qualcuno. E per essere felici a nostra volta. Lo dice la scienza.