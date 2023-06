Il segreto di bellezza di Kylie Minogue? È questa crema viso da meno di 20 euro 

Tutti pensano che le VIP utilizzino solo i prodotti per la pelle più lussuosi. Eppure il segreto di bellezza di Kylie Minogue è una crema per tutte le tasche.

L’esplosivo ritorno alle scene della pop star australiana

I suoi fan aspettavano un nuovo disco da tempo, e finalmente l’icona del pop li ha accontentati. Kylie Minogue ha infatti annunciato l’uscita dell’album “Tension”, prevista per il 22 settembre. Nel frattempo il singolo “Padam Padam” sta scalando le classifiche e spopolando su TikTok. C’è già chi prevede che la canzone sarà uno dei più trascinanti tormentoni di questa estate. Insomma, un ritorno alle scene esplosivo per Kylie!

Ma non sono solo il talento e l’energia della Minogue ad aver colpito i fan. Nel nuovo video la cantante cinquantaquattrenne sfoggia una pelle perfettamente levigata e tonica. Molti maliziano che dietro al viso giovanissimo di Kylie ci debba per forza essere qualche ritocchino. Eppure la pop star ha dichiarato di non aver mai fatto ricorso alla chirurgia estetica, e di aver smesso di usare il botox anni fa. Ma allora, qual è il trucco?

Svelato il segreto di bellezza di Kylie Minogue

Non è la prima volta che Kylie Minogue ci regala dei suggerimenti di stile da copiare subito. In passato ci ha stupiti con i suoi outfit per apparire più alta e slanciata. Per quanto riguarda la cura della pelle, invece, l’icona pop ha svelato in un’intervista di essere fedelissima ad un’unica lozione: la Pond’s Cold Cream.

Si tratta di un grande classico, in commercio addirittura dal 1905. Non a caso l’abitudine di usare questa crema è spesso tramandata di generazione in generazione. E infatti, Kylie ha raccontato di aver iniziato a usare la Pond’s Cold Cream su consiglio di sua mamma. Da allora compra praticamente solo quella.

La buona notizia è che il segreto di bellezza di Kylie Minogue è perfino economico. Solitamente costa fra i 10 e i 20 euro, a seconda delle offerte. Purtroppo non è facile trovare la Pond’s in commercio in Italia, ma la si può ordinare facilmente su internet.

Inoltre, ci sono anche altri brand che propongono versioni della classica cold cream. Non è dunque detto che si debba per forza acquistare quella a marchio Pond’s! Scopriamo dunque qualcosa di più su questo tipo di lozione.

Cosa sono le cold cream e come si usano

Le cold cream sono delle formulazioni molto vecchie, ma tuttora valide. Si tratta di lozioni idratanti particolarmente ricche e nutrienti, che spesso contengono cera d’api, oli o burri. Sono indicate soprattutto per chi ha la pelle secca, e si rivelano utilissime in inverno, per proteggere la cute dal vento e dal freddo.

La Pond’s Cold Cream, in particolare, si può utilizzare sia come struccante, sia come trattamento idratante. È infatti efficace nel rimuovere anche il make-up più ostinato. Basterà massaggiarla sul viso, poi rimuoverla con un dischetto struccante. Questo la rende una soluzione perfetta per le più pigre, per chi non ha tempo o per chi non vuole spendere un patrimonio in mille prodotti di bellezza diversi. La crema permette infatti di detergere il viso e nutrirlo in un colpo solo.

Insomma, ancora una volta si conferma che non sempre i prodotti più lussuosi sono i migliori. Anzi, secondo un’indagine alcune fra le migliori creme antirughe costano fra i 3 e i 10 euro!