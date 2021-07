Il rischio di soffrire un colpo di calore è sempre più alto in questi anni. Con l’innalzamento delle temperature nei mesi più caldi il sole può fare brutti scherzi, soprattutto alle persone più fragili. Per questa ragione è bene sapere come affrontare questa possibilità, così da evitare le conseguenze più gravi. In questo articolo scopriamo quali sono i rimedi naturali veloci per abbassare la temperatura corporea durante un colpo di calore. Avvalendosi della consulenza medica di un esperto, iniziamo a vedere quali sono le cause e i sintomi del colpo di calore.

A scatenare il colpo di calore è il veloce innalzamento della temperatura del corpo. Ovviamente questa condizione avviene quando all’esterno ci sono alte temperature, umidità elevata e nessuna circolazione d’aria. In questi casi l’organismo arriva a raggiungere anche 40°C e la termoregolazione corporea smette di funzionare. Il calore, invece di disperdersi, si accumula e fa aumentare la temperatura.

I sintomi sono comuni ma possono essere molto diversi da persona a persona. Inizialmente si avverte un senso di stanchezza e mancanza di forze. Possono seguire vertigini, mal di testa, battito cardiaco e respirazione accelerata, ma anche mal di stomaco, vomito, nausea. La conseguenza più grave è la perdita dei sensi e lo svenimento.

I soggetti più a rischio sono gli anziani sopra i 65 anni, i bambini o i pazienti che assumono particolari medicine o sono sotto effetto di chemioterapia.

Rimedi naturali veloci per abbassare la temperatura corporea durante un colpo di calore

Esistono dei rimedi naturali e veloci per far scendere la temperatura e bloccare il processo di surriscaldamento. Infatti non bisogna mai sottovalutare gli effetti negativi del colpo di calore. La prima cosa da fare è chiamare i soccorsi col personale medico. Successivamente far distendere la persona interessata in un luogo fresco e arieggiato. Subito dopo le faremo alzare le gambe verso l’alto e toglieremo i vestiti più pesanti. Con delle pezze bagnate o del ghiaccio avvolto in una pezza si procede con degli impacchi all’inguine, alla fronte e sotto le ascelle. Si consiglia di far bere acqua non troppo fredda e a piccoli sorsi. È una buona idea quella di vaporizzare dell’acqua fresca sul viso e sul corpo del soggetto. In questo modo il calore inizia a disperdersi ed evapora, facendo scendere la temperatura corporea.

