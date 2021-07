Gli amanti dei colpi di scena non possono farsi sfuggire questa serie Tv

Gli Stati Uniti non smettono mai di produrre fantastiche e avvincenti opere cinematografiche.

La loro bravura però li spinge anche a cimentarsi in produzioni di serie Tv che non sono da meno.

L’aumento dei servizi on demand e di quelli di streaming legale permette una più rapida diffusione delle opere.

Inoltre, anche la fruibilità delle stesse aumenta: decidere quando, cosa e come vedere una serie Tv o un film è un vantaggio incredibile.

L’industria cinematografica sempre più spesso si spinge anche in tematiche economiche, facendo conoscere alcuni retroscena e dettagli che non sempre sono noti ai non addetti ai lavori.

Una serie Tv che gli amanti dei colpi di scena non possono farsi sfuggire è “StartUp”

L’idea di partenza è la necessità, di questa startup indirizzata sulla creazione di criptovalute, di reperire il denaro necessario alla realizzazione del progetto.

L’ideatrice bussa a diverse porte fino ad arrivare a quella giusta, o almeno così sembra.

Il mancato accordo dei finanziamenti, infatti, non la spaventa ma le dà sempre più carica.

Nonostante la trama possa sembrare semplice, il suo sviluppo è molto particolare.

I personaggi prendono sempre più forma nel corso delle puntate e si arriva ad avere capovolgimenti continui tra buoni e cattivi.

La descrizione dell’ambiente economico, con le infiltrazioni mafiose, sembra inizialmente un cliché ma poi mostra situazioni del tutto particolari.

L’idea stessa della protagonista, che la guida a creare un macchinoso sistema di criptovaluta, è molto in armonia con i nuovi principi della finanza.

L’ambiente in cui tutto questo si inserisce farà venire l’acquolina in bocca agli amanti dei colpi di scena che non possono farsi sfuggire questa serie Tv fantastica!

Miami, infatti, è una città ricca di culture e stili di vita completamente diversi tra di loro. Il giusto mix fatto in questa serie Tv mostra anche la realtà di Little Haiti, spesso sconosciuta.

Insomma, cosa aggiungere di più ad un piatto così ricco? Attori molto bravi.

Dettaglio da non sottovalutare, gli attori che lavorano in questa produzione sono tutti noti al grande pubblico e riescono a dare un tocco in più alla serie Tv.