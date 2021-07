La carne è uno degli alimenti più consumati da chiunque segua un comune regime alimentare e nutrizionale.

Questo alimento è molto apprezzato per il suo valore nutritivo, infatti, è ricca di proteine, di acqua, grassi saturi, zuccheri, vitamine e sali minerali.

Inoltre, le proteine contengono aminoacidi fondamentali per il mantenimento e la costruzione dei nostri tessuti umani.

È questo il momento perfetto per salare la carne e renderla incredibilmente gustoso

Bisogna ammettere che quando cuciniamo la carne, non tutti sanno che il sale tende a farle perdere i liquidi che contiene. Al contrario di quello che si possa pensare, la bistecca salata prima della cottura non la rende secca, basterà salarla con sufficiente anticipo.

Inoltre, il sale una volta penetrato nelle fibre da molto più sapore alla carne, dandole quel prezioso tocco in più.

Il momento perfetto per salare la carne è circa un’ora prima della cottura ma, se non avessimo il tempo necessario, cuociamola subito dopo averla salata.

Durante questa ora, è molto importante che venga tenuta fuori dal frigo, attendendo anche che raggiunga la temperatura ambiente.

Da non sottovalutare il fatto che salando la carne prima della cottura, riduciamo la quantità di sale che utilizzeremmo invece dopo.

Questo si verifica perché il sale penetrerà direttamente tra i fasci di carne, insaporendola completamente. Invece aggiungendolo dopo la cottura il sale sarà efficace solamente in superficie.

Ulteriori consigli

Un suggerimento è di insaporire la carne con il sale grosso, o con quello a scaglie, perché risulterà facile da dosare, mentre quello fino è più complicato da quantificare.

Il risultato finale è una carne più saporita, morbida e ricca di succhi, per una gustosissima bistecca da leccarsi i baffi.

Non tutti sanno che è questo il momento perfetto per salare la carne e renderla incredibilmente gustosa e morbida.

Per far riassorbire alla carne i liquidi e garantirle morbidezza, prima di gustare la pietanza, copriamola per un minuto con un foglio di alluminio.

