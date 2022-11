Rimedi naturali immediati che diminuirebbero il bruciore di stomaco

Quando capita di mangiare più del solito, inizialmente ci sentiamo bene e appagati. Dopo qualche ora però potremmo accusare alcuni fastidi allo stomaco. Si passa dal gonfiore addominale al bruciore di stomaco. Questo avviene perché magari non abbiamo digerito bene qualcosa, oppure ci sono alcuni alimenti che ci fanno male e non lo sappiamo. Una volta che facciamo le indagini che servono per capire se siamo intolleranti a qualcosa, se il risultato sarà negativo allora forse dobbiamo solo cercare di controllarci. Nel momento in cui mangiamo tanto e accusiamo dolore di stomaco ci potrebbero essere alcuni rimedi efficaci sentirsi meglio.

Perché viene il bruciore di stomaco?

In realtà è un disturbo molto comune. Capita spesso di sentir parlare di acidità. Le cause possono essere molteplici, tutte diverse tra di loro. Ne elenchiamo qualcuna:

uno stile di vita troppo attivo;

periodi di stress;

pasti troppo abbondanti;

farmaci;

cibi acidi.

Queste sarebbero alcune cause del bruciore e acidità allo stomaco.

Rimedi naturali immediati che diminuirebbero i fastidi dello stomaco e cibi consigliati

Non dobbiamo però assolutamente allarmarci o preoccuparci. Ad ogni cosa c’è una soluzione. Il bello dell’alimentazione è che avendo tanti alimenti nutraceutici, potremmo avere dei sollievi ad alcuni disturbi di cui sentiamo spesso parlare. Come ci sono i cibi che abbassano il colesterolo, ci sono quelli che eviterebbero o diminuirebbero il bruciore allo stomaco.

Partiamo dai cibi che vengono maggiormente consigliati in questi casi. Gli alimenti che andremo a nominare vanno bene sia prima che dopo i sintomi. Ovvero fanno in modo di prevenire il bruciore o alleviarlo. Alcuni di questi sono:

cibi freschi, al massimo alimenti che hanno subito il processo di surgelamento o congelamento;

carni bianche o rosse;

cibi proteici;

alimenti che contengono poche fibre;

alimenti liquidi ma poche porzioni, come ad esempio yogurt o latte (scremato);

cibi con poco sale, perché va a danneggiare la mucosa dello stomaco.

Alimenti da evitare

Se il disturbo allo stomaco è continuo, perché magari ne soffriamo più volte all’anno, allora forse dobbiamo dare un’occhiata a ciò che mangiamo. A volte ci sono cibi che ci fanno male ma non riusciamo a capire quali possano essere. Ora li andremo a vedere insieme. C’è da specificare che ognuno di noi è diverso, quindi in questi casi bisogna adottare il metodo dell’esclusione. Escludere man mano alcuni cibi per una settimana e vedere come ci sentiamo nell’arco di questi giorni. Ritornando a noi, i cibi che potrebbero aumentare il bruciore allo stomaco sono:

cibi ricchi di grassi, questi vanno ad rallentare il processo di digestione. Andrebbero evitati pesci o carni troppo grasse, formaggi come gorgonzola o pecorino, insaccati;

junk food, ovvero il cibo spazzatura: hamburger, hot dog, patatine;

cibi con ricchissime fibre come le zuppe di legumi;

cibi ricchi di sale;

bevande alcoliche;

bevande gassate;

alimenti che siano troppo caldi come il brodo di carne.

A volte per stare bene basta davvero poco. L’alimentazione fa molto, dunque basta solamente conoscere gli alimenti e saperli abbinare tra di loro. Come rimedi naturali si potrebbero usare menta, finocchio, cumino e camomilla. Basterà fare alcuni infusi non troppo caldi da bere prima di andare a letto. Questi sarebbero alcuni rimedi naturali immediati che diminuirebbero i fastidi legati allo stomaco.