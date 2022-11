Camera da letto lussuosa, moderna ed elegante in soli 4 passaggi

C’è chi dice che per arredare casa siano necessari moltissimi soldi, ma spesso possiamo realizzare un ambiente di design ed elegante anche con dei piccoli e semplici accorgimenti. Partendo dalle scelte dei colori, passando per la linea dei mobili fino ad arrivare allo stile degli oggetti che scegliamo.

Tra colori e linee

Per rendere il nostro nido d’amore perfetto scegliamo dei colori neutri e che siano in grado di mixarsi tra di loro in modo perfetto. Scegliamo ad esempio i colori della sabbia, del bianco, il blu notte oppure il verde intenso. Evitiamo colori troppi accesi oppure mix di nuance che non vanno esattamente d’accordo tra di loro.

Anche la scelta dello stile della casa è molto importante. Cerchiamo di immaginarcela già completa ed arredata. Spesso online riusciamo a trovare delle immagini d’ispirazione che possiamo poi copiare. Se amiamo lo stile classico cerchiamo di costruire il nostro arredo su quel genere, se invece amiamo lo stile minimale allora scegliamo mobili che abbiano linee pulite e geometriche.

Insomma, già con delle piccole accortezze possiamo creare la nostra bellissima casa. Discorso diverso è da fare invece per tutto quello che riguarda il mondo dell’arredo che arricchisce la nostra casa. E anche questi complementi devono essere assolutamente in linea con la casa.

Come avere una camera da letto lussuosa, moderna e sofisticata

Nella nostra camera da letto sicuramente ci sono dei mobili che non possono mai mancare. Ad esempio il letto, gli armadi, i comodini e poi le lampade. Tutti questi sono oggetti base di una stanza.

Ma in che modo possiamo trasformare la nostra stanza da un semplice contenitore di oggetti basic in qualcosa di lussuoso e sofisticato? È importante fare attenzione ai dettagli e alle piccole cose perché sono questi che rendono una casa speciale.

Dietro il letto

Per rendere super accattivante la nostra stanza possiamo applicare dietro il letto una testata alta imbottita. Immediatamente lo spazio avrà un altro sapore e gusto. Importante è il colore che andremo a scegliere. Possiamo giocare sugli stessi toni oppure giocare con i contrasti.

Il tappeto

Altra scelta molto interessante ricade sul tappeto. Evitiamo i due scendiletto ai lati, preferiamo invece un bel tappeto che parte da metà letto e supera i bordi. In questo modo sembrerà quasi di dormire su un soffice pavimento. Ricordiamoci però di aspirarlo spesso, perché il tappeto assorbe molta polvere. E se abbiamo animali domestici facciamo attenzione poi quando lo puliamo perché può capitare che il nostro cane ci abbia fatto la pipì sopra e rimuovere l’odore è un processo lungo.

Carta da parati dietro al letto o boiserie

Super chic è invece la scelta di ricoprire la parete dove poggia la testata del letto con della carta da parati. Facciamo solo una parete e non tutta la stanza. E qui possiamo giocare con fantasie oppure con tinte unite anche scure. In alternativa abbiamo la boiserie, che è sempre una scelta elegantissima per la casa.

L’arte appesa

Non dimentichiamoci di appendere anche dell’arte sulle pareti di casa. Scegliamo quindi dei quadri che amiamo e che siano in grado di abbellire il luogo dove dormiamo. Ecco come avere allora una camera da letto lussuosa, moderna e sofisticata.