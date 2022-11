Pochi sanno cosa sono gli idrolati di rosmarino e lavanda e come usarli per pelle e capelli favolosi

Quando vogliamo dedicare un po’ di tempo alla cura della nostra pelle e dei capelli scegliamo i prodotti adatti. La tendenza degli ultimi anni ci porta a preferire qualcosa che abbia tra gli ingredienti piante officinali. In effetti l’uso di erbe e fiori è antichissimo.

Quando andiamo in profumeria o in erboristeria forse abbiamo notato gli idrolati accanto agli oli essenziali.

Bisogna fare una semplice distinzione. L’idrolato sarebbe l’acqua che si ottiene dopo il processo di distillazione di foglie o altre parti di una pianta per ricavarne l’olio essenziale. Questo è una sostanza concentrata che dev’essere usata attraverso un olio vettore. L’idrolato si potrebbe invece utilizzare così com’è.

Pochi sanno cosa sono gli idrolati di rosmarino e lavanda da inserire nella beauty routine

Ogni tipo di erba officinale ha delle caratteristiche precise e potrebbe apportare diversi benefici. Ad esempio, sappiamo che un infuso di camomilla avrebbe un effetto calmante per il corpo. A volte possiamo notare un arrossamento sulla pelle sensibile. In tal caso potremmo tamponare un dischetto di cotone imbevuto di idrolato di camomilla. Quello di hamamelis potrebbe alleviare le irritazioni dopo la rasatura, ma anche avere un’azione purificante e astringente sulle pelli grasse.

Per quanto riguarda in particolare l’idrolato di rosmarino, possiamo tamponarlo sul viso deterso per un’azione tonificante e leggermente astringente.

Se lo spruzziamo sui capelli bagnati avremo una chioma splendente. Massaggiato sul cuoio capelluto potrebbe rafforzare i capelli.

L’idrolato di lavanda potrebbe tonificare, purificare e combattere la stanchezza del viso. Ne possiamo anche aggiungere un po’ all’olio di ricino in una maschera nutriente per i capelli secchi. La chioma sarà più corposa e luminosa. Spruzzato sulla pelle dopo aver preso il sole avrà un effetto rinfrescante.

Maschere per il viso

Pochi sanno cosa sono gli idrolati di rosmarino e lavanda, ma quando scoprono il loro uso li inseriscono nella beauty routine.

La pelle del viso avrebbe bisogno di cure particolari. Come abbiamo visto, alcuni idrolati funzionerebbero anche da tonico quotidiano. Oltre alle creme giorno e a quelle per la notte, una volta a settimana andrebbero fatti uno scrub e una maschera.

Per le pelli grasse procuriamoci l’argilla verde, utile per molti scopi. Ora mettiamone un cucchiaio in una ciotola e mescoliamola con un cucchiaino di idrolato di rosmarino e un po’ di olio di mandorle o Argan. Applichiamo sulla pelle e poi laviamo il viso appena la maschera si secca. Tamponeremo poi con idrolato di lavanda o di rosa.

Se non avessimo l’argilla potremmo usare della semplice crema viso idratante. Mettiamone un po’ in un piccolo contenitore e spuzziamo dell’idrolato di lavanda. Mescoliamo e applichiamo sulla pelle mista o grassa. Laviamo il viso dopo 10 minuti.