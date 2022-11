Come si potrebbe dimagrire in menopausa seguendo una dieta bilanciata

La vita delle donne si basa molto sul ciclo ormonale. A volte si è più sensibili, ci si innervosisce con più facilità. Questo perché entrano in gioco gli ormoni. Medialmente il ciclo mestruale inizia intorno ai 12 anni. Da qui bisognerà stare attente a molti fattori, in quanto gli ormoni inizieranno a lavorare duro. Il ciclo continua, in condizioni normali, fino ad arrivare alla menopausa. Ma come si potrebbe dimagrire in menopausa?

Cos’è la menopausa?

Rappresenta un momento davvero importante nella vita di una donna. Questo perché non solo si inizieranno ad avere dei cambiamenti a livello fisico, ma anche mentale. La menopausa coincide con il momento della vita in cui scompare del tutto il ciclo mestruale. Questa può iniziare già qualche anno prima dall’effettiva scomparsa, iniziando a far saltare il ciclo di qualche mese o avere un ciclo scarso. Solitamente avviene tra i 45 e 55 anni. Può anche capitare che avvenga prima o dopo, non bisogna allarmarsi.

Sintomi della menopausa

Quello che ci si chiede è: ma come si fa a capire quando si sta entrando in menopausa? Il primo sintomo, che abbiamo già detto, è l’irregolarità del ciclo mestruale. Già questo potrebbe essere un campanello d’allarme. Ovviamente non certo, perché le cause possono essere tante altre. Altri sintomi possono essere:

vampate di calore;

tachicardia;

sudorazioni;

vertigini;

secchezza intima;

prurito intimo.

Anche la pelle ne potrebbe risentire, con irritazioni e brufoletti.

Come si potrebbe dimagrire in menopausa e i cibi consigliati

L’alimentazione in questi casi ci può aiutare. Quando si va in menopausa si ha un rallentamento del metabolismo, proprio per questo motivo si tende ad ingrassare o a gonfiarsi. Sarebbe opportuno affiancare ad una dieta anche dell’attività fisica. La sedentarietà non va affatto bene. Inoltre si potrebbero anche verificare degli sbalzi d’umore e stati di depressione. Affrontare una determinata dieta potrebbe essere d’aiuto.

Quali sono i cibi consigliati

È essenziale consumare alimenti ricchi di vitamina D. Quest’ultima serve per prevenire le fratture ed osteoporosi. La migliore vitamina D che possiamo assimilare è attraverso l’esposizione al sole. L’orario migliore è tra le 11:00 e le 15:00. Vanno benissimo anche:

farine integrali, in quanto sono ricche di fibre;

pesce sia fresco che surgelato, fonte di proteine;

latte e derivati, il calcio sarà essenziale per la salute delle ossa. Sarebbe meglio preferire prodotti parzialmente scremati o scremati, in quanto avranno meno grassi;

formaggi magri, come il primo sale o la mozzarella. Ottimo anche il grana padano che è particolarmente ricco di calcio;

affettati magri (bresaola, fesa di tacchino);

uova, due volte a settimana;

legumi come fagioli, lenticchie, ceci, piselli;

verdure, in quanto sono ricche di antiossidanti che ci proteggono;

olio EVO.

Tutto questo dovrà essere accompagnato da tanta acqua, che fa sempre bene.

Cibi da evitare

Ciò che invece andrebbe evitato, o quanto meno limitato, sono i cibi ricchi di grassi e zuccheri. Anche per quanto riguarda la frutta tanto zuccherina come uva, banane, fichi bisogna prestare attenzione. Ovviamente tutti i dolciumi dovranno essere limitati, se non ci si vuole gonfiare come un palloncino. Bisogna dire che certamente le eccezioni ci stanno e ci devono essere. La dieta non deve essere una restrizione, bisogna sempre ascoltare il proprio corpo e non bisogna proibirsi le cose. Tutto questo serve solo a comprendere una dieta bilanciata e sana per un determinato caso. Ecco come si potrebbe dimagrire in menopausa, conoscendo i cibi più consigliati e quelli da ridurre per rimodellare il corpo.