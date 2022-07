Si avvicina l’Amazon Prime Day 2022, che inizierà alla mezzanotte del 12 luglio per concludersi il giorno successivo. Si tratta di una giornata di sconti esclusivi dedicati solo e soltanto ai clienti Amazon Prime. Serve, quindi, essere titolari di un abbonamento Prime per poterne approfittare. L’evento esclusivo, in ogni caso, non promette solo grandi sconti ed offerte ma anche la possibilità di avere l’abbonamento al Prime a costo zero. Rimborso abbonamento Amazon Prime annuale, quindi, ma solo per determinati clienti. Vediamo di cosa si tratta e come funziona. Si tratta, infatti,

Gli sconti del 12 luglio

I clienti Amazon stanno facendo il conto alla rovescia per poter beneficiare delle offerte e delle promozioni. Ma quello che alletta maggiormente, a quanto sembra, è l’offerta dedicata agli studenti che permette di avere 90 giorni di Prime senza pagare nulla. Alla scadenza dei 90 giorni, poi, l’abbonamento si rinnoverà per 18 euro l’anno. Ovvero la metà del prezzo che solitamente si paga. Ed in questo periodo di crisi in cui si cerca il risparmio in ogni frangente, non può che essere una cosa buona.

Ma come fare per approfittare dell’offerta? Basta collegarsi alla pagina dedicata al Prime Studenti e iscriversi per 90 giorni senza costi. Seguendo la procedura indicata ed inserendo l’indirizzo email universitario si potrà cogliere la favolosa offerta. Attenzione, bisogna inserire anche l’anno di laurea previsto. In questo modo gli studenti non solo avranno a disposizione 3 mesi di spedizioni gratuite, ma potranno beneficiare anche degli sconti previsti per il 12 luglio. Oltre a poter visionare gratuitamente, per i 90 giorni in questione, anche del catalogo di Prime Video.

Rimborso abbonamento Amazon Prime annuale per questi clienti che presentano richiesta entro l’11 luglio

Ma cosa accade se si è già titolari di un abbonamento Prime? È lo stesso colosso di Seattle a chiarire come funziona la cosa. Per chi ha già un abbonamento classico e si iscrive a Prime Student, termina in automatico l’iscrizione all’Amazon Prime tradizionale. Si riceverà, a questo punto, un rimborso del periodo residuo per i mesi rimanenti fino alla scadenza.

Iscrivendosi al Prime Student si continueranno ad avere tutti i benefici del Prime tradizionale e, quindi:

spedizioni gratuite in un giorno;

Prime Video;

Prime Music;

Twitch Prime.

Attenzione, però! Se l’abbonamento al Prime in corso è stato ricevuto come regalo non si avrà diritto a nessun tipo di rimborso. Anche se si procede all’iscrizione al Prime Student. In ogni caso anche per chi non è studente universitario e non è titolare di abbonamento Amazon Prime è possibile partecipare alle offerte del 12 luglio. Il sito, infatti, permette di iscriversi per 30 giorni gratuitamente come prova. Attivando il servizio anche ora, è possibile approfittare dell’offerta.

