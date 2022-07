D’estate impazza il trend dei capelli mossi, in particolar modo le cosiddette “beach waves” che, come suggerisce il nome, sono onde perfette per la spiaggia, soprattutto su capelli medi o lunghi. Ma col caldo, non si ha sempre la voglia di stare ore in bagno a realizzare una perfetta piega mossa, armati di phon e piastra. Fortunatamente, esistono svariati trucchetti, anche senza calore, per ottenere i capelli mossi. Primo fra tutti è il trucco del laccio dell’accappatoio. Basta attorcigliare i capelli umidi nel laccio dell’accappatoio, appoggiato sulla testa e lasciarli a riposo tutta la notte. Però, potrebbe risultare un po’ scomodo e sicuramente non è dei più veloci.

Gli uomini prediligono le ricce

L’interesse per i ricci è sempre crescente, soprattutto nella sfera maschile. La donna coi capelli ricci, mossi o ondulati cattura subito l’attenzione, non solo perché i ricci mettono in risalto i lineamenti del viso, ma in qualche modo valorizzano anche il fisico. Al di là del fattore puramente estetico, il riccio è associato a una personalità forte, indomabile. Incredibile come un’acconciatura mossa possa trasmettere grinta e determinazione. Tutti aspetti che sotto-sotto affascinano gli uomini. E se per anni abbiamo cercato di domare le nostre chiome ricce o mosse, adesso c’è chi pagherebbe oro per avere delle onde naturali. E ottenere delle onde morbide e avvolgenti non è mai stato così semplice.

Che siano medi o lunghi possiamo ottenere velocemente capelli mossi naturali anche senza piastra grazie a questo trucchetto

Non è la prima volta che gli accessori per capelli vengono in nostro soccorso. Lo abbiamo visto già con la bandana, nuovo trend dell’estate 2022. Anche per ottenere dei capelli mossi naturali velocemente ci serviranno dei semplicissimi accessori per capelli: gli elastici morbidi in tessuto, i cosiddetti “scrunchies”. Possiamo realizzare questa piega e lasciarla in posa tutta la notte, oppure approfittare del caldo e farla in giornata, lasciandoli in posa soltanto un paio d’ore. Nel primo caso, dovremo realizzare la piega partendo dai capelli umidi, appena tamponati. Nel secondo, potremo procedere anche coi capelli asciutti. Quello che dobbiamo fare è arrotolare le ciocche di capelli sul nostro scrunchie, come fosse un bigodino.

Arrivate alle radici dobbiamo chiudere il nostro bigodino morbido, inserendo un’estremità dello scrunchie dentro l’altra e proseguire così per tutta la capigliatura. Se abbiamo intenzione di lasciarli in posa solo un paio d’ore, potremmo terminare, vaporizzando un po’ d’acqua sulla chioma, per facilitare la piega. Una volta trascorse le due ore, sciogliamo i nostri bigodini morbidi, spruzziamo un po’ di lacca e scompigliamo per bene la nostra chioma. Otterremo così dei capelli voluminosi e con delle splendide onde morbide. Che siano medi o lunghi possiamo ottenere velocemente una piega mossa o ondulata, usando soltanto degli elastici. Non dovremo più sudare per avere i capelli mossi, in tutti i sensi.

Approfondimento

