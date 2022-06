Il mercato del lavoro in questo periodo non offre moltissime occasioni. Sempre più spesso, soprattutto dall’inizio dell’estate, si legge di offerte di lavoro non proprio appetibili. Paghe bassissime a fronte di molte ore lavorate, niente giorno libero e condizioni quasi disumane quando un lavoro lo si trova. Sono pochi, infatti, i giovani fortunati che riescono a trovare un impiego con una retribuzione che supera i 1.000 euro. Amazon, però, annuncia che farà entro fine anno 3.000 assunzioni a tempo indeterminato.

Amazon assume entro fine anno in tutta Italia

Entro la fine dell’anno Amazon amplierà il suo organico in Italia di 3.000 dipendenti. Passando dai 14.000 a 17.000 mila. Interessate dalle assunzioni oltre 50 sedi dislocate in tutta Italia. Il colosso delle vendite online si impegna, in questo modo, a supportare l’economia italiana offrendo assunzioni a tempo indeterminato. E le occasioni sono ottime professionalmente oltre che ben remunerate.

Già nel 2021, infatti, la retribuzione iniziale dei dipendenti Amazon ammontava a 1.680 euro al mese. Si tratta di una cifra mediamente più alta dell’8% rispetto a quanto previsto dal CCNL del settore logistica e trasporti. Ovviamente l’aumento dei posti di lavoro segue pedissequamente la crescita di Amazon in Italia.

Si tratta, infatti, del punto di riferimento di chiunque acquisti qualsiasi oggetto online. La responsabile di Amazon Italia, inoltre, annuncia anche che poche settimane fa un nuovo centro di distribuzione è stato aperto ad Ardea. In provincia di Roma. E che solo in questo centro saranno necessarie almeno 200 persone da assumere in 3 anni. Non solo, quindi, mettendosi in proprio è possibile trovare lavoro e guadagnare cifre importanti.

Entro fine anno 3.000 assunzioni a tempo indeterminato con stipendio iniziale di 1.680 euro mensile, ecco di cosa si tratta

Entro la fine del 2022, poi, è in programma anche l’apertura di un centro di distribuzione a San Salvo. Si tratta del primo in assoluto dell’Abruzzo in cui saranno creati oltre 1.000 posti di lavoro entro 3 anni dall’avvio.

Molti lo ignorano ma Amazon offre ai suoi dipendenti uno stipendio competitivo fin dal primo giorno di lavoro. Ma la convenienza non si ferma solo allo stipendio. I dipendenti del colosso hanno anche numerosi benefit come:

sconti sul sito se si acquista;

assicurazione contro gli infortuni;

opportunità di carriera.

Ma per chi pensa che Amazon assuma soltanto trasportatori è bene chiarire che non è affatto così. Il gruppo sta assumendo in Italia anche sviluppatori software e informatici. Per scoprire quali sono le posizioni aperte basta fare una rapida ricerca su internet scrivendo semplicemente “Amazon lavora con noi”.

