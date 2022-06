A causa della crisi post pandemia e del conflitto ucraino i prezzi sono aumentati. E ce ne siamo resi conto tutti, ormai, anche solo facendo la spesa al supermercato. Frutta, verdura, pasta, latte e qualsiasi altro alimento, sicuramente, costano più di qualche mese fa. E anche se tutti hanno la necessità di risparmia in qualsiasi frangente, non sempre si riesce a trovare la giusta ricetta per poter spendere meno soldi.

Ma ci sono diversi stratagemmi per poter risparmiare sulla spesa quotidiana che si fa al supermercato.

Spendere meno è una necessità di tutti

Oltre all’aumento dei prezzi, che notiamo ogni giorno, ce ne è anche uno nascosto. Quello dello shrinkflation con cui le aziende ci vendono meno prodotto allo stesso prezzo. Il primo passo da fare, quindi, mentre si fa la spesa, è quello di controllare il prezzo al chilogrammo del prodotto che dobbiamo acquistare. In questo modo si riuscirà a smascherare anche l’aumento dei prezzi celato da una minor quantità di prodotto.

Quando si è al supermercato, inoltre, è importante capire anche da quale scaffale si acquista. Solitamente le marche più conosciute e più costose sono poste sugli scaffali più alti. Quelli all’altezza del nostro sguardo. Mentre i prodotti meno costosi sono posizionati su quelli più in basso. Guardando sugli scaffali in basso, quindi, si potrà risparmiare comperando prodotti altrettanto buoni.

Altra buona norma è quella di non farci conquistare dalle promozioni e dalle offerte allettanti. È sempre bene controllare anche i prezzi di altri prodotti e si potrebbe scoprire che, anche a prezzo pieno, costano meno di quelli scontati.

Stesso discorso vale per le offerte “prendi 3 e paghi 2” che tendono solo a farci acquistare più cose di quelle che occorrono realmente.

Come risparmiare sulla spesa al supermercato mangiando sano con una lista intelligente e con i coupon

La cosa migliore, in ogni caso, è quella di andare a fare la spesa sempre con una lista di quello che occorre alla mano. E limitarsi a prendere solo le cose presenti nella lista. In questo modo non ci si lascerà sedurre da offerte di cose che, in realtà, neanche servono.

Solo applicando questo piccolo accorgimento si tenderà a risparmiare molto evitando di comperare cose inutili.

Una lista della spesa intelligente è quella che tiene conto dei bisogni quotidiani di tutta la famiglia. Senza dimenticare di aggiungere i prodotti che stanno per finire.

Il come risparmiare sulla spesa al supermercato, in ogni caso, può venire anche dall’utilizzo di coupon. Presentandoli alla cassa, infatti, si riceve lo sconto indicato. Ed è indifferente da dove si reperiscono i coupon.

Ma dove si possono trovare? Solitamente sono previsti dal supermercato stesso nella rivista che mette a disposizione della clientela. Ma possono essere reperiti anche su Internet e se usati bene possono portare ad un risparmio considerevole sulla spesa al supermercato.

