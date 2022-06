I primi caldi si fanno sentire e molti di noi iniziano a sudare e a patire le temperature. Se viviamo al mare o in città si toccano e si superano spesso i 30 gradi e in molti non sanno come vestirsi per andare al lavoro o a scuola. Secondo le regole di abbigliamento sarebbe buona cosa indossare sempre abiti che coprano le spalle e sandali che coprano i piedi. Oggi vogliamo parlare proprio di tre modelli di calzature che sono perfetti in ogni occasione e lasciano i piedi al fresco. Ecco come rimaniamo eleganti e freschissimi tutto il giorno senza sudore e odori cattivi grazie a queste scarpe alla ultima moda.

Dei modelli sobri ma non banali

Una delle parti più fondamentali per delineare un outfit sono sicuramente le scarpe. Da studiare in base al contesto e allo stile, sono uno dei particolari che più definiscono il nostro modo di vestire. Durante l’estate in molti amano indossare ciabatte, infradito e sandali da frate. Eppure se ci troviamo in città, andiamo al lavoro o a scuola non è la scelta ideale. Dobbiamo quindi sapere che esistono diversi modelli che fanno traspirare senza mostrare il piede nudo. Uno di questi sono le classiche clogs aperte nella versione a sandalo. Con una tomaia in pelle che avvolge e copre il piede, continuano all’altezza della caviglia con un laccetto comodo e sensuale. Evoluzione dei classici zoccoli in legno, queste clogs sono una calzatura ergonomica che è comoda se dobbiamo camminare o rimanere in piedi a lungo. Grazie alle aperture possiamo far respirare piedi e caviglie e eviteremo sudore e puzze sgradevoli.

Rimaniamo eleganti e freschissimi tutto il giorno anche senza pedicure con questi sandali che non mostrano le dita dei piedi

La seconda calzatura di cui parliamo sono i sabot. Sia in un modello più sexy e femminile con la zeppa e il plateau, o in quella più maschile raso terra sono una calzatura comoda e pratica. Lasciando il tallone scoperto ci permette di fare passare l’aria e di impedire ristagni di sudore. La tomaia che copre le dita e il collo del piede la rendono adatta per il lavoro e i contesti più formali. Perfette da indossare con un pantalone o una gonna lunga, queste scarpe ci permettono di trovare una via di mezzo tra un sandalo scoperto e una calzatura coperta e pesante.

