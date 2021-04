Cucinare in famiglia è sempre un piacere, specialmente quando ci sono dei bambini che ci aiutano. In particolare, durante la preparazione dei dolci può succedere che il risultato non sia quello sperato. Il sapore, i profumi e l’aspetto spesso possono risultare diversi da ciò che avremmo pensato di poter realizzare. Tra gli errori più comuni nella preparazione di dolci lievitati c’è proprio qualcosa legato al suo aspetto. Può succedere infatti che il dolce non risulti sufficientemente gonfio. Oggi, con questo articolo, sveliamo i geniali segreti che ci permetteranno di avere torte sempre gonfie e perfette. Scopriamoli insieme!

Il processo di preparazione di una torta lievitata prevede dei passaggi ben precisi. Proprio per questo motivo, in ogni ricetta, ci sono degli step da seguire ed anche in un certo ordine. Tra gli errori più comuni che possiamo commettere c’è un’errata temperatura degli ingredienti. Essa, infatti, può incidere nella buona riuscita di un dessert sia se stiamo parlando di un lievitato, sia di creme. In genere, salvo particolari indicazioni, gli ingredienti non andrebbero mai utilizzati a temperature troppo basse. Se gli ingredienti sono freschi e non freddi sarà più semplice manovrarli e realizzare un dolce perfetto. Se il dolce non risulta sufficientemente gonfio e lievitato, invece, potrebbe essere colpa delle uova.

Oltre alla temperatura e all’ordine di aggiunta degli ingredienti incide anche la lavorazione. Infatti, per far sì che un dolce riesca ben gonfio e soffice non basta aggiungere il lievito. La lavorazione delle uova è una componente fondamentale per far prendere volume al nostro dolce. Il momento della lavorazione delle uova con lo zucchero, infatti, permette di inglobare l’aria necessaria a conferirle morbidezza e contribuisce a una perfetta lievitazione.

Durante la cottura

Se il momento della preparazione del dolce è fondamentale, quello della cottura è decisivo. Infatti, dobbiamo sempre prestare attenzione alle indicazioni di temperatura e cottura del dolce. Se ci viene richiesto di preriscaldare il forno c’è un motivo. Generalmente il forno ci mette circa mezz’ora per raggiungere la temperatura desiderata. È importante dunque aspettare che il forno sia ben caldo prima di infornare il nostro dolce. Il motivo è che i primi 20 minuti di cottura sono cruciali per un buon risultato. Consigliamo infatti di non aprire mai il forno prima e lasciare che la torta possa cuocere per bene. Infine, è importante che la torta, prima di essere sfornata, possa riposare per almeno 10 minuti a forno chiuso e spento. In questo modo, la temperatura potrà stabilizzarsi senza creare uno shock termico che possa comprometterne la buona riuscita.

Questi sono i geniali segreti che ci permetteranno di avere torte sempre gonfie e perfette: sia la preparazione sia la cottura sono quindi fondamentali.

