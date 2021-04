La primavera è arrivata da qualche settimana. Già impazzano sui social i consigli e le varie diete da seguire per eliminare i chili di troppo accumulati durante l’inverno e le lunghe giornate di quarantena. L’obiettivo è tornare in forma per l’estate.

La maggior parte delle diete non si affrontano mai volentieri. Non è facile rinunciare al “cibo di conforto” che fa stare bene. Molto spesso si commette l’errore di seguire una dieta troppo rigida. Infatti, se si riduce drasticamente l’apporto calorico, l’organismo cercherà di difendersi evitando di bruciare la poca energia fornita. Per questo perdere peso sarà molto difficile.

Per ottenere risultati, quindi, ci si deve affidare a diete realizzate su misura e abbinate a uno stile di vita sano e regolare.

Quali sono i 5 prodotti di stagione che saziano subito e che hanno meno di 50 calorie

Ci sono degli alimenti di stagione, buoni e gustosi che con un apporto di calorie contenuto, aiutano a rimanere in forma.

Fragole. Una frutta sana, fresca e allegra. Con solo 33 kcal per ogni 100 grammi. Ricca di vitamina C, di potassio e antiossidanti. Rinforza le difese immunitarie e migliora l’assorbimento del ferro. Le fragole si possono mangiare al naturale o in macedonia condite con il limone.

Albicocche. Un frutto che si può gustare a maggio. Con 48 kcal per 100 grammi. Ricco di vitamine A e C. Nonché di potassio, fosforo e sodio. Favorisce l’abbronzatura, merito del beta-carotene che stimola la produzione di melanina.

Asparagi. Con solo 20 kcal per 100 grammi di prodotto. Ricchi di vitamine, minerali, acido folico e antiossidanti. Svolgono un’azione diuretica.

Carciofi. Apportano 33 kcal per 100 grammi di prodotto. Hanno un valore diuretico e depurativo. Favoriscono il senso di sazietà.

Ravanelli. Con solo 16 kcal per 100 grammi. Ad alto contenuto di potassio, vitamina B6 e vitamina C. È un ortaggio di stagione piccolo e gustoso, che può essere mangiato come snack spezza fame.

Ecco elencati, dunque, quali sono i 5 prodotti di stagione che saziano subito e che hanno meno di 50 calorie.