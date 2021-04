Tra i capolavori presenti sulla piattaforma streaming Netflix un posto d’onore sicuramente meritano i film italiani.

Tra questi, uscito nelle sale nel 2013, ce n’è uno che è riuscito a stregare anche il pubblico d’Oltreoceano. È finalmente disponibile su Netflix il film italiano che ha stregato il mondo.

Si sta scrivendo di un capolavoro della cinematografia diretto da Paolo Sorrentino e interpretato magistralmente da un grandissimo Toni Servillo.

I più attenti avranno già capito che il film in questione è “La grande bellezza”, vincitore di un Premio Oscar come miglior film straniero nel 2014.

Si tratta di un film a tratti criptico e difficile da capire e per questo ha diviso il pubblico. Alcuni l’hanno odiato, mentre altri amato follemente.

Chi ancora non è riuscito ad approcciarsi a questo capolavoro, invece potrà sfruttare le serate passate in casa per rimediare.

Un avvertimento: come si è scritto, avvicinarsi a questo film per la prima volta può lasciare disorientati e, in alcuni casi, delusi. Merita dargli un’ulteriore possibilità e rivederlo a distanza di tempo. “Gli sparuti, incostanti sprazzi di bellezza” non potranno non ammaliare anche il pubblico più diffidente.

“In fondo è solo un trucco. Sì, è solo un trucco”

Il protagonista assoluto di questo capolavoro è lo scrittore e giornalista Jep Gambardella, interpretato da un superlativo Toni Servillo.

Giunto nella Capitale, in giovane età pieno di sogni e speranze, Jep precipita rapidamente nel vortice della mondanità. Ed è solo a sessantacinque anni che scopre di non voler più “perdere tempo a fare cose che non mi va di fare”. Tra i palazzi di Roma va in scena uno spaccato di vita mondana che vede avvicendarsi dame dell’alta società, criminali, nobili decaduti, alti prelati e artisti.

Personaggi che fanno da cornice alle azioni di Gambardella, ormai osservatore estraniato e disincantato. Roma rappresentata come città disperata, il punto di unione tra sacralità e mondanità che raccoglie ogni sorta di umanità, anche la più vacua e distratta.

Religione, arte, mondanità, lusso ma anche tristezza e solitudine sono i temi ricorrenti dell’opera. In alcuni casi diventa addirittura complesso stabilire cosa sia reale e cosa, invece, immaginario.

Perché, come ci dice Jep: “In fondo è solo un trucco. Sì, è solo un trucco”.

Critica

La critica ha sottolineato in più occasioni che si tratta di un film che, ad una prima visione, è difficile da comprendere. Un’opera misteriosa, a tratti ambiziosa, che affascina con i suoi scorci e i suoi dialoghi.

Parte della critica, poi, ha paragonato l’opera di Sorrentino a un labirinto, bellissimo e insidioso.

È, quindi, finalmente disponibile su Netflix il film italiano che ha stregato il mondo.

Per altri consigli su film e serie Tv su Netflix si consiglia la lettura di questo articolo