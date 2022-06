Questo periodo dell’anno in cui sembra già estate, anche se la stagione non è ufficialmente iniziata, è ricco di prelibatezze da portare in tavola. Molta della frutta e della verdura che possiamo acquistare al supermercato o all’ortofrutta di fiducia probabilmente la sogniamo già da dicembre. Per esempio, finalmente è il gran ritorno di albicocche, ciliegie, pesche e susine, accompagnate da melanzane, zucchine e pomodori di ogni misura e forma.

La lista, però, si arricchisce con legumi freschi, come fave e piselli di cui non si butta niente, compresa la buccia che vale oro in cucina, e con i peperoni. Questi ultimi, a forma di cilindretti o cornetti, sono un intreccio di croccante e dolce polpa rossa, gialla o verde. Con loro possiamo realmente sbizzarrirci, preparando un’infinità di pietanze che spaziano tra le tante voci del menu.

In particolare, sembrerebbero fare faville soprattutto con i primi piatti, in un abbinamento pasta-sughetto cremoso da leccarsi i baffi. Nonostante ciò, sarebbero ideali anche per preparare un’incredibile insalatona, che sarebbe destinata a diventare il trend dell’estate, spodestando il classico mix di lattughe, pomodorini, mais e tonno.

Ingredienti

Un peperone di grosse dimensioni;

cipolla rossa q.b., preferibilmente di Tropea;

6 olive verdi;

cetriolo q.b.,

100-150 grammi di petto di pollo tagliato a fette;

50 grammi di feta greca;

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.;

aceto balsamico q.b.;

2 cucchiai di vino bianco secco;

mix di spezie come timo, rosmarino, origano, salvia;

uno spicchio d’aglio pelato.

Peperoni divini non solo con la pasta ma anche in questa insalatona fresca e light che diventerà il piatto unico preferito dell’estate

Iniziamo il procedimento lavando il peperone, pelandolo a crudo con un pelapatate e privandolo di peduncolo e semini bianchi. Poi, tagliamolo a listarelle sottili e cuociamolo, per 10 minuti e girandolo spesso, in una padella antiaderente, ben calda e cosparsa di sale.

Trasferiamo il peperone cotto all’interno di una grande ciotola e uniamo la cipolla rossa e il cetriolo affettati sottilmente e le olive denocciolate e sminuzzate. A questo punto, tagliamo il petto di pollo a straccetti e insaporiamole a crudo con: aglio, mix di spezie, sale, olio Evo e vino.

Dopo, cuociamo gli straccetti in padella per circa 10 minuti, a fiamma media, e uniamoli al resto dell’insalata con il peperone già pronta. Infine, condiamo con olio Evo e un filo di aceto balsamico e uniamo la feta greca tagliata a cubetti.

Allora, possiamo proprio dirlo: peperoni divini non solo con la pasta ma in questa strepitosa insalatona che accompagnerà la nostra estate in maniera light ma gustosa.

