In ogni stagione dell’anno la nostra pelle può essere stressata da molti fattori. In inverno il freddo, il vento, anche gli sbalzi di temperatura tra un ambiente e l’altro possono provocare rossori e secchezza. Se pensiamo, pure, al tipo di alimentazione, associamo alcuni eccessi alla comparsa di qualche brufoletto. In estate dobbiamo proteggerci dai raggi del sole, anche quando desideriamo una bella abbronzatura. Il nostro viso è la parte più esposta del nostro corpo e possiamo prendercene cura in vario modo. Scegliamo di solito le creme giorno o notte per idratarlo, sieri antirughe, fondotinta e ombretti e molto altro, in modo da mantenerlo giovane e apparire più belle.

Una volta a settimana uno scrub può aiutarci a eliminare cellule morte e impurità, mentre le maschere aiutano in modo specifico. Ci sono quelle nutrienti, idratanti, astringenti, quindi, adatte a tante situazioni. Da qualche anno si trovano in commercio le maschere in tessuto. Questo tipo di trattamento potrebbe aiutare la pelle ad assorbire più principi attivi, dato che la copertura permette alle sostanze di stare meglio a contatto con la pelle.

Ecco come fare le maschere in tessuto a casa per un viso più bello e luminoso spendendo pochi soldi

Invece di comprarle, potremmo risparmiare un po’, evitando anche degli sprechi, facendo a casa questo tipo di maschere.

Occorrente:

lenzuola in cotone 100% bianche oppure mussola di cotone. Possiamo in alternativa utilizzare delle garze o dischi di cotone idrofilo;

tonico;

idrolato di rosa, olio di Argan o di mandorle dolci, per un effetto antirughe;

per le pelli grasse, gel di aloe e aceto di mele.

Se scegliamo le lenzuola, dobbiamo lavarle accuratamente. Prendiamo la stoffa, poggiamola sul viso e segniamo con la matita la zona dell’attaccatura della fronte, il mento e la posizione di occhi, naso e bocca dove praticare i fori. Dopo aver ritagliato la maschera, detergere il viso e asciugarlo. In una ciotola mescolare del tonico con un cucchiaio di olio di Argan e uno di idrolato di rosa, per pelli normali o secche. Per le pelli grasse mischiare 2 cucchiai di gel di aloe con un cucchiaino di aceto di mele. A questo punto, immergervi la maschera di tessuto e applicare sul viso, avendo cura di non coprire occhi, labbra e narici. Attendere 15/20 minuti, poi togliere i residui con un dischetto di cotone e lavare la stoffa. Ecco, quindi, come fare le maschere in tessuto riutilizzabili.