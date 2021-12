Chi lo avrebbe mai immaginato che anche il colore della frutta potesse rilevare per specifici fini terapeutici. Solitamente si pensa che frutta e verdura siano, indifferentemente, un toccasana per la salvaguardia della salute. Eppure, uno studio condotto da taluni ricercatori olandesi, ha rilevato l’incidenza del consumo di frutta e verdura bianche nella prevenzione degli ictus. Quindi, ottimo per la salute è seguire una dieta mediterranea ma, a taluni fini, va prediletta quella di un preciso colore. La natura è davvero straordinaria! Ma, ci chiederemo: “quale è, nello specifico, la frutta e verdura a polpa bianca?”. Ebbene, si tratta di: mele, pere, banane, cavolfiori, aglio, cipolle, porri, rape bianche, scalogno, patate, finocchi, pesche bianche. Ridurrebbe fino al 52% il rischio di ictus questa frutta e verdura bianca alla portata di tutti ed economica, perfetta per tenerci in salute. Si tratta, infatti, di generi alimentari, rinvenibili ovunque e a prezzi del tutto modesti ma che farebbero la differenza! Vediamo come e perché.

I ricercatori olandesi della Wageningen University hanno eseguito un sondaggio scientifico su una popolazione adulta di 20.069 persone. La media dell’età: 41 anni. Lo studio si è incentrato sugli effetti del consumo di frutta e verdura in detti soggetti, ai fini della prevenzione degli ictus. Lo studio è durato 10 anni, lasso di tempo in cui si sono verificati 233 casi di infarto. Dunque, vediamo cosa è emerso dallo studio. Ebbene, i soggetti con minore incidenza di ictus erano quelli con il più alto consumo di frutta e verdura bianca. Il tutto, con una riduzione del rischio di ictus del 52%. All’opposto, non sono emerse relazioni interessati tra il consumo di frutta verde e di altri colori, con l’abbassamento del rischio di ictus. Insomma, una scoperta davvero interessante.

Secondo lo studio, ogni 25 grammi al giorno di frutta e verdura bianche, corrisponderebbe ad una riduzione del rischio di ictus del 9%. Quindi, considerato che, mediamente, una mela pesa 120 grammi, mangiarne anche una sola al giorno, potrebbe ridurre il rischio di infarto. Ciò, nella misura di circa il 45%. In definitiva, rimane che, di base, il consumo di molta frutta e verdura, rappresenta un toccasana per la salute. Però, contro il rischio di ictus, meglio propendere per quella di colore bianco.