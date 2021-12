Pulire già non è la passione di nessuno, o quasi. Passare il tempo con la nostra musica preferita accesa ma con la scopa o con il mocio non ci rende proprio entusiasti. Inoltre, se non facciamo le cose per bene, rischiamo soltanto di perdere tempo e di dover ripassare una seconda volta su tutte le superfici. Infatti, come specificato già in un’analisi di ProiezionidiBorsa, ancor prima di pulire dovremmo far attenzione a come possiamo sporcare poco.

Ad ogni modo, non dovremmo soltanto fare attenzione a non sporcare ma anche a quali prodotti usiamo per pulire. In molti penseranno subito ai prodotti chimici, invece noi oggi vorremmo porre l’attenzione sulla carta assorbente. Infatti, se puliamo tutte queste cose con la carta assorbente facciamo un grave errore. Vediamo di cosa si tratta.

Occhiali e pelle

Moltissime persone puliscono i loro occhiali, anche da sole, con la carta assorbente. Invece, dovremmo usare soltanto il tessuto che troviamo nella loro confezione. Le lenti sono fatte con un materiale molto delicato e se usiamo carte diverse rischiamo di causare dei micro graffi. Inoltre, la carta assorbente può lasciare sugli occhiali anche delle piccole particelle di polvere che con il tempo possono intaccare la qualità delle lenti.

I vetri della cucina possono essere spesso sporchi. Schizzi di sughi vari o anche solo acqua sporca possono rendere questa parte della cucina subito da pulire. Il problema è che se laviamo gli specchi in cucina con il detergente classico per specchi ma poi lo puliamo con la carta assorbente rischiamo di fare lo stesso errore che commettiamo per gli occhiali. Tracce di polvere e impurità possono rigare lo specchio e renderlo sicuramente meno ordinato.

Infine, dovremmo evitare di pulire stoviglie e taglieri con lo carta. Infatti, si tratta di superfici che sono spesso piene di batteri vari che sono difficili da far andar via con il semplice sfregamento di carta assorbente. Per tutte queste cose serve un prodotto su misura e la spugna come per i piatti.

