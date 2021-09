Ecco i controlli da fare in ogni fascia di età per prevenire i tumori

La prevenzione è la migliore arma per combattere malattie insidiose e letali come il tumore. Di conseguenza, effettuare dei controlli periodici, ci consente di tenere sotto controllo la nostra salute. In tal modo, infatti, è possibile diagnosticare eventuali tumori in uno stadio precoce, con conseguente maggiore efficacia dei trattamenti disponibili. Inoltre, la prevenzione consente di ottenere un maggior numero di guarigioni e una riduzione del tasso di mortalità. Per queste ragioni, in quest’articolo, forniremo indicazioni su come fare prevenzione. Ecco, quindi, i controlli da fare per ogni fascia di età per prevenire i tumori. Partiamo dalla fascia 18-40. Anzitutto, in questa fascia di età, sia le donne che gli uomini, dovrebbero fare un controllo periodico dei nei, per prevenire i melanomi. Pertanto, è consigliata una visita dermatologica ogni 2 o 3 anni, se si hanno pochi nei e una sola volta l’anno, se il numero è maggiore.

Ecco i controlli da fare per ogni fascia di età per prevenire i tumori

Sempre in questa fascia di età, vi sono controlli particolarmente consigliati sia per la donna che per gli uomini. Per il gentil sesso, la visita ginecologica è d’obbligo, per controllare le condizioni dei genitali esterni e del collo dell’utero. Inoltre, vanno esaminate le ovaie e le tube. Il tutto, con una frequenza di almeno una volta all’anno. A tale scopo, occorre effettuare anche l’ecografia pelvica, importante per visualizzare utero e ovaie. Invece, per la prevenzione del tumore al seno, un ruolo importantissimo è giocato dall’autopalpazione della mammella. Si tratta di un’indagine da effettuarsi, a partire dai 20 anni di età, almeno 1 o 2 volte al mese. Un’analisi specifica, inoltre, è l’ecografia mammaria che, a partire dai 30 anni, va fatta 1 volta all’anno.

Altri controlli per lei e per lui da eseguirsi tra i 18 e i 40 anni

Per prevenire i pericolosissimi tumori al collo dell’utero, occorre effettuare il Pap-test, almeno una volta ogni 3 anni. Esso serve ad accertare che non sussistano alterazioni dovute all’eventuale contrazione del cosiddetto Papilloma virus o HPV. A quel punto, solo se emergeranno delle anomalie, si proseguirà con l’HPV-Dna test, per ulteriori accertamenti. Come la donna, anche l’uomo deve eseguire periodicamente l’autopalpazione, ma del testicolo. Anche in questo caso, l’individuazione precoce di eventuali tumori, garantisce un elevato tasso di sopravvivenza.

Dopo i 40 anni

Anche dopo i 40 anni, non bisogna trascurare il controllo dei nei. Inoltre, dobbiamo sapere che, dopo i 50 anni, aumenta il rischio di contrarre il tumore del colon-retto. Esso rappresenta la seconda causa di morte per neoplasia in Italia. Per prevenirlo, occorre effettuare un esame delle feci per la ricerca del sangue occulto, che dopo i 50 anni è consigliata ogni anno. In caso di positività, si dovrà procedere con una colonscopia, per confermare o meno il sospetto diagnostico. In ogni caso, questa indagine, dopo i 45 anni, è consigliata una volta ogni 5 anni. Specifici per la donna, inoltre, sono la visita ginecologica e l’ecografia pelvica, almeno una volta all’anno. Il tutto, in questo caso, per valutare le condizioni dell’utero e delle ovaie in menopausa e post menopausa.

Altri controlli per lei e per lui da effettuare dopo i 40 anni

Per la prevenzione del tumore al collo dell’utero, invece, ricorrono sempre le medesime analisi, ossia: Pap-test e l’HPV-Dna test. Per la prevenzione del tumore al seno, ripetiamo quanto detto in precedenza, ossia l’autopalpazione della mammella, ogni 1/2 mesi. Poi ecografia mammaria ogni anno e mammografia ogni 2 anni, a partire dai 40 anni e ogni anno dopo i 50. Per l’uomo, invece, vale sempre l’autopalpazione del testicolo, con frequenza periodica. Inoltre, per gli over 65, va effettuata la prevenzione del tumore della prostata, che, se diagnosticato per tempo, è altamente guaribile.

