Il mese di ottobre è dedicato alla prevenzione di una malattia comunissima fra le donne, il cancro al seno. Per questo motivo ci sembra importante parlare il più possibile di questo argomento. Oggi, infatti, vedremo insieme come ridurre tantissimo il rischio di contrarre il cancro con queste abitudini consigliate dalla scienza. Vediamo insieme quali sono le piccole azioni che possiamo mettere in atto nella nostra vita quotidiana per scongiurare questo male.

Ridurre tantissimo il rischio di contrarre il cancro con queste abitudini consigliate dalla scienza

Naturalmente la prima cosa da evitare è il fumo. Questo, infatti, secondo gli studi dell’AIRC è uno dei fattori che maggiormente predispone a questo genere di malanno. Se tutti smettessimo di seguire questa cattiva abitudine, infatti, i casi decrescerebbero notevolmente. Infatti, nonostante sia la prima causa che provoca il tumore ai polmoni, esso intacca molti altri organi interni. Allo stesso modo è meglio evitare i posti troppo inquinati e cambiare spesso l’aria nei nostri spazi privati. Poi è anche raccomandata un’attività fisica quotidiana minima, ovvero una mezz’oretta spesa a camminare con passo veloce. Da questo piccolo sforzo però è meglio passare poi ad un’ora al giorno, o dedicarsi ad uno sport con un maggiore dispendio energetico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

L’alimentazione vista nel dettaglio

Rimanendo in tema, gli scienziati consigliano anche di mantenersi sempre all’interno del proprio BMI, ovvero un valore standard che generalmente oscilla fra 18,5 e 24,9. Questi numeri però non sono gli stessi per tutti in quanto rappresentano solamente delle linee guida. Per questo è meglio recarsi da un nutrizionista e studiare con lui un piano adatto alle proprie esigenze, sia per un’eventuale perdita di peso che per un mantenimento.

In via generale però è meglio limitare già di per sé il consumo di alcuni cibi. Ad esempio, è meglio non mangiare troppa carne rossa, soprattutto quella processata, come ad esempio gli insaccati. Nello specifico questo alimento molto comune può nascondere dei seri pericoli ed è potenzialmente cancerogeno. Poi è anche meglio non eccedere né con gli alcolici né con le bevande zuccherate, anche se al loro interno non sono presenti calorie. Infine bisogna anche prestare attenzione al consumo di sale: questo non dovrebbe eccedere i 5 grammi al giorno, contando anche quello che si mette nell’acqua della pasta. Per questo consigliamo di provare il sostituto del sale che combatte la ritenzione idrica e i chili di troppo.

Approfondimento

Riduciamo tantissimo il rischio di cancro alla pelle con queste abitudini anche in autunno