Siamo in piena estate e ancora molti corrono ai ripari per avere un fisico asciutto per poter indossare senza imbarazzo un costume 2 pezzi. Sarebbe stupendo non provare più vergogna quando mettiamo un vestito più aderente e smanicato, dimenticando di coprire le zone più critiche.

Molte donne desiderano avere pancia piatta e braccia sode, eliminando i fastidiosi rotolini di grasso. L’effetto budino è causato da diversi fattori e cattive abitudini, ma anche per via dell’inevitabile invecchiamento cutaneo. Questo non significa dover rinunciare ad avere un corpo modellato, ma semplicemente dovremo mettere in pratica alcuni fondamentali accorgimenti.

Se siamo in sovrappeso, non possiamo non tenere conto del tipo di alimentazione che seguiamo, rivolgiamoci a un medico per rivedere le abitudini in tavola. Quindi, per contrastare anche la ritenzione idrica dovremo limitare il consumo di sale e bere molta acqua.

Riduciamo pancia molle e braccia flaccide con questi semplici esercizi che aiutano a dimagrire e rassodare

Per superare la prova costume e ritrovare la forma, oltre a seguire determinate regole alimentari, dovremo pianificare un poco di attività fisica. Per non soffrire eccessivamente il caldo ed evitare improvvisi colpi di sole, sarebbe meglio non eseguire l’allenamento durante le ore più torride e sotto il sole diretto. Piuttosto, scegliamo un orario alternativo la mattina presto o il tardo pomeriggio.

Prima di affrontare la nostra sessione e per scongiurare strappi e infortuni è necessario fare 10 minuti di riscaldamento. Quindi, potremmo fare le rampe di scale di casa, una corsa sul posto o saltare la corda, che potremo realizzare anche in casa.

Potrebbe essere utile usare degli oggetti che abbiamo in casa, invece di acquistare attrezzi, come bastoni di scopa, pacchi di farina, libri, bottigliette piene di sabbia. Per contrastare l’effetto a tendina, afferriamo un libro o una bottiglia e stendiamo le braccia, tenendole parallele al terreno, mentre le gambe sono leggermente divaricate. Pieghiamo le ginocchia e alziamo le braccia sopra la testa, verso il soffitto. Allo stesso modo possiamo fare l’esercizio distesi a terra, sollevando un libro con entrambe le braccia verso l’alto.

Ventre piatto

Stendiamoci su un materassino o un tappetino, pieghiamo le gambe e teniamo le braccia lungo il corpo. Adesso solleviamo solo il bacino, posizionando un libro sopra la pancia. Poi ritorniamo nella posizione iniziale e ripetiamo più volte l’esercizio.

Oltre i classici crunch, molto utili per appiattire la pancia, distendiamoci a terra a pancia in su, appoggiandoci sui gomiti, alziamo le gambe, formando un angolo di 45° con il pavimento. Rimaniamo in questa posizione per qualche secondo, o facciamo la bicicletta, poi appoggiamo nuovamente le gambe sul pavimento.

Dunque, riduciamo pancia molle e braccia flaccide con questi esercizi da fare in casa 3-4 volte la settimana, dedicando pochi minuti.

