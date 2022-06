Invece delle solite bruschette con olio e pomodoro tuffiamoci in questa versione croccante ma dal cuore morbidissimo

Tra gli antipasti e gli stuzzichini che precedono un buon pranzo o una cena tra amici non possono certo mancare le mitiche bruschette.

Pane, olio e pomodoro completati da una spolverata di origano o qualche foglia di basilico creano un antipasto di cui è difficile non innamorarsi.

Tuttavia, nonostante una massima reciti che le cose semplici sono sempre le migliori, nulla vieta di rivisitare anche le iconiche bruschette.

Non si tratta di fare grandi stravolgimenti, ma solo di attenersi a qualche accorgimento in cottura e aggiungere qualche nota di sapore in più.

Nello specifico, invece delle solite bruschette con olio e pomodoro potremmo puntare su quelle con crema di ricotta o crema giardiniera.

Cominciamo proprio da quest’ultima, che implica una variazione sul tema più consistente, ma per nulla complicata.

In particolare, ci serviranno:

2 melanzane;

300 g di pomodoro datterino;

1 cipollotto;

1 spicchio d’aglio;

basilico e menta;

sale, pepe e olio.

Innanzitutto, dopo aver sbucciato la melanzana, estraiamone la polpa, da condire con olio, sale e pepe prima di infornarla a 190 °C per 30 minuti.

Nel frattempo, tagliamo finemente il cipollotto e lasciamolo ammorbidire in acqua frizzante: diventerà più delicato.

È ora la volta dei pomodorini, che andranno tagliati a cubetti e insaporiti con olio, sale, pepe e basilico.

Quando le melanzane saranno pronte, amalgamiamo tutti gli ingredienti in una ciotola e aggiungiamo altra menta, aggiustando eventualmente di sale e pepe.

La crema alle melanzane così ottenuta è perfetta da provare sulle bruschette, ma potrebbe rivelarsi un ottimo condimento per la pasta, aggiungendo Parmigiano a piacere.

Passiamo ora, invece, alle bruschette con crema di ricotta, per cui serviranno:

6 fette di pane;

250 g di ricotta;

300 g di pomodorini;

la buccia di mezzo limone;

rosmarino e basilico;

2 spicchi d’aglio;

olio, sale e pepe.

Invece delle solite bruschette con olio e pomodoro tuffiamoci in questa versione croccante ma dal cuore morbidissimo

Per prima cosa tostiamo le fette di pane in una padella ben calda con un filo d’olio per una decina di minuti circa.

A seguire, trasferiamo nel mixer la ricotta per frullarla con un goccio d’olio, le spezie e la scorza di limone.

Dedichiamoci poi ai pomodorini, che andranno tagliati a cubetti e fatti rosolare in padella con olio e aglio per 5 minuti.

Assembliamo quindi le bruschette: spalmiamo sul pane la crema alla ricotta, disponiamo qualche pomodorino con relativo sugo e completiamo con una foglia di basilico.

