Le varianti di tiramisù sono davvero tante, variegate e una più originale dell’altra. Questo fantastico dolce, infatti, si presta molto bene ad essere rielaborato in maniera gustosa e fantasiosa. Proprio per questo motivo oggi parleremo di una ricetta per preparare un tiramisù particolare e sfizioso. Una versione semplice e golosa di questo dessert che utilizza i pavesini al posto dei savoiardi ed aggiunge un po’ di brandy al tutto.

In questo articolo vedremo quindi un tiramisù originale e gustoso come non mai grazie a questo sorprendente ingrediente speciale.

Tutto il necessario per preparare il nostro fantastico dessert

L’occorrente per 4 porzioni:

125 gr di pavesini;

400 gr di mascarpone;

300 ml di caffè;

6 cl di brandy;

5 uova;

150 gr di zucchero semolato;

cacao amaro.

Un tiramisù originale e gustoso come non mai grazie a questo sorprendente ingrediente speciale

Per iniziare dovremo prendere le uova e separare i tuorli dagli albumi, lasciandoli da parte in due ciotole capienti. Prendiamo poi la frusta elettrica e cominciamo a sbattere i tuorli assieme allo zucchero fino a quando non avremo ottenuto un composto gonfio e spumoso.

A questo punto lavoriamo il mascarpone per ammorbidirlo e, in seguito, incorporarlo al composto. Come risultato dovremmo ottenere una crema liscia e dalla consistenza ben ferma. Profumiamo il tutto con il brandy e lasciamo il preparato a riposare.

Montiamo in seguito a neve gli albumi, sempre con la frusta elettrica. Uniamoli al composto e per finire mescoliamo tutto delicatamente con una leccarda facendo movimenti dall’alto verso il basso.

Quando finalmente il nostro composto sarà pronto, foderiamo uno stampo per plumcake con della pellicola trasparente e versiamoci dentro 1/3 del preparato.

Prendiamo poi i pavesini, inzuppiamoli velocemente nel caffè e adagiamoli delicatamente sulla crema al mascarpone. Ricopriamo questo primo strato con uno di crema e ripetiamo il tutto fino a riempire lo stampo. Per finire, ricopriamo il tutto con la pellicola e mettiamo il nostro dolce nel congelatore per almeno 4 ore.

Passato questo tempo trasferiamo delicatamente il dolce su un piatto da portata, spolveriamolo con il cacao amaro e decoriamo a piacimento. Una volta che avremo fatto passare 10 minuti per farlo sfreddare potremo finalmente servirlo sulla tavola ad amici e famiglia.

