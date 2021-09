Secondo le ultime statistiche 1 abitante del Mondo su 10 soffre regolarmente di emorroidi. Cifre che raddoppiano dopo i 50 anni. Come sostengono però gli scienziati che se ne occupano, moltissime persone non si rivolgono agli specialisti per paura o semplice vergogna. Piuttosto vanno in farmacia, o, addirittura, peggio ancora, si autoregolano, ordinando le medicine su internet. Cosa da non fare assolutamente perché dietro le emorroidi potrebbero nascondersi problemi molto più gravi. Molto importante ancora una volta è la prevenzione, non solo a tavola, ma anche nelle nostre abitudini quotidiane. Pessime notizie per chi pensava che alle emorroidi facessero male solo cioccolato e pepe e cerchiamo di capirne il perché.

Una dieta equilibrata

Nella maggior parte dei casi le emorroidi si presentano in concomitanza con:

stitichezza;

dieta sregolata e troppo ricca di grassi e fritti;

stress elevato;

troppa sedentarietà;

abuso di alcol.

Dobbiamo anche tener presente che ognuno di noi è un caso a parte e non dobbiamo regolarci con gli stili di vita degli altri.

Posto quindi che una dieta ricca di acqua, fibre e vitamine aiuta nella prevenzione delle emorroidi, cerchiamo di individuare anche cosa può affaticare e infiammare la mucosa intestinale. Ad esempio, le bibite gasate, ricche di anidride carbonica e coloranti. Perché creano uno stato di gonfiore gastrico che va ad appesantire l’apparato digerente. L’elevato contenuto di zuccheri delle bevande favorisce inoltre le fermentazioni batteriche nel nostro intestino. Pochi sanno che anche alimenti comuni come i sottaceti e quelli inscatolati possono provocare l’infiammazione delle emorroidi. Senza dimenticare che un sanguinamento nascosto dalle emorroidi potrebbe nascondere un tumore al colon retto. Attenzione anche ai pomodori e alle melanzane che alla lunga possono infiammare le pareti intestinali.

Combattere le emorroidi con successo

Combattere le emorroidi con successo è quasi sempre possibile senza ricorrere all’ intervento chirurgico. È però fondamentale ricorrere alla visita di un proctologo, nel caso in cui le emorroidi ci facciano disperare. Oltre alle classiche pomate e alle pastiglie, potrà infatti consigliarci anche eventuali integratori naturali che favoriscano il benessere dell’intestino e il suo corretto transito. Ricordiamo anche che tutti gli alimenti ricchi di fibre, come i cereali integrali, sono dei veri e propri alleati nella lotta naturale alle emorroidi. Gli estratti di cipresso sono un sistema naturale molto usato dalle nostre nonne, ma sempre da concordare col nostro medico. E a proposito di integratori, ecco un integratore elisir di lunga vita killer di glicemia e colesterolo pieno di antiossidanti.

Approfondimento

